亞運圖輯／空手道最後奪金希望 谷筱霜成功挺進4強

杭州亞運進入最後一天，尋求亞運女子空手道50公斤級連霸的我國好手谷筱霜，杭州亞運首戰靠最後3秒的上段踢追平比數，驚險逆轉晉級，8強賽碰泰國集本素（Chanyanut Chippensuk）再以11：3取勝，挺進最終4強。 杭州亞運進入最後一天，尋求亞運女子空手道50公斤級連霸的我國好手谷筱霜（紅色腰帶者），杭州亞運首戰靠最後3秒的上段踢追平比數，驚險逆轉晉級，8強賽碰泰國集本素（Chanyanut Chippensuk）再以11：3取勝，挺進最終4強。特派記者季相儒／攝影 杭州亞運進入最後一天，尋求亞運女子空手道50公斤級連霸的我國好手谷筱霜（紅色腰帶者），杭州亞運首戰靠最後3秒的上段踢追平比數，驚險逆轉晉級，8強賽碰泰國集本素（Chanyanut Chippensuk）再以11：3取勝，挺進最終4強。特派記者季相儒／攝影 杭州亞運進入最後一天，尋求亞運女子空手道50公斤級連霸的我國好手谷筱霜（紅色腰帶者），杭州亞運首戰靠最後3秒的上段踢追平比數，驚險逆轉晉級，8強賽碰泰國集本素（Chanyanut Chippensuk）再以11：3取勝，挺進最終4強。特派記者季相儒／攝影 杭州亞運進入最後一天，尋求亞運女子空手道50公斤級連霸的我國好手谷筱霜（紅色腰帶者），杭州亞運首戰靠最後3秒的上段踢追平比數，驚險逆轉晉級，8強賽碰泰國集本素（Chanyanut Chippensuk）再以11：3取勝，挺進最終4強。特派記者季相儒／攝影

商品推薦