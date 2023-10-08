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亞運圖輯／空手道最後奪金希望 谷筱霜成功挺進4強
杭州亞運進入最後一天，尋求亞運女子空手道50公斤級連霸的我國好手谷筱霜，杭州亞運首戰靠最後3秒的上段踢追平比數，驚險逆轉晉級，8強賽碰泰國集本素（Chanyanut Chippensuk）再以11：3取勝，挺進最終4強。
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