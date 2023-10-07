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婕斯羽你同行親子分齡賽 捐300萬挹注基層羽球

中央社／ 台北7日電
婕斯大中華區總裁王大智(後中)。 主辦單位提供
婕斯大中華區總裁王大智(後中)。 主辦單位提供

今年邁入第6年的婕斯羽你同行國小暨親子分齡賽今天在台北市立體育館開打，婕斯大中華區總裁王大智透露，「過去6年已經捐贈近300萬元給國小基層羽球，未來會繼續下去。」

婕斯「羽你同行國小暨親子分齡賽」規模越辦越大，儘管只是業餘賽事，但主辦單位架設官網、提供Youtube轉播還有即時成績，幾乎等同職業級賽事。

王大智在接受媒體聯訪時說：「從2017年舉辦首屆婕斯盃開始就一直在做公益活動，後來雖然受到疫情影響，無法邀請國外明星球員來，但贊助基層羽球的心意是永遠不會停止的。」

這項賽事前身是2017婕斯盃全明星羽球對抗賽，當時包括戴資穎、王子維以及印尼傳奇球星陶菲克（Taufik Hidayat）與韓國名將李龍大都曾來台參賽，而2018年的賽事更是促成當時還各有搭檔的李洋、王齊麟合體下場揮拍。

王大智說：「這項賽事從最早的800組到今年的1800組報名，比賽也從2天變成4天，都可以感受到台灣人對羽球的熱情，也證明羽球確實能成為台灣最風行的運動。」

王大智不僅辦比賽自己也「撩落去」，聘請教練從頭學習羽球至今已經3年不曾間斷。他笑說：「當初因為在全明星賽的時候連發球都不會，自己覺得很丟臉，所以下定決心一定要學好羽球，結果現在變成我最喜歡的運動。」

今天的賽前發球趣味活動，讓來自台北市長春國小、台中市南屯國小的10名小學童，用發球方式打進指定金額的紙箱裡，就可獲得累積練球基金，總計獲得新台幣4萬6500元。

受贈的台中南屯國小教練許瑞廷說：「婕斯盃一直都是很有口碑的基層賽事，這次也很感謝主辦單位的公益捐贈，每年我們都會提前一個月排定這場賽事，讓小朋友們多一些磨練的機會。」

羽球 明星賽 戴資穎

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