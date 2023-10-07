雲嘉南濱海觀鳥導覽向下扎根 觀鳥生態小旅行讓學生體驗「鳥人」文化

守護觀鳥生態從基層札根開始!交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處（以下稱雲嘉南管理處）繼9月9日至10日辦理「2023觀鳥帶路人培訓」後，於9月27日再接力推出「觀鳥帶路人實習課」，邀請完成培訓課多位種子學員，在台南生態保育協會副總幹事黃永豐等4位老師帶領下，邀請雲林僑和國小、嘉義東榮國中、台南北門國小60位師生，透過觀鳥活動為在地學生上了一堂寶貴的生態教育課。

從基層出發串接國際是2023年臺灣國際觀鳥馬拉松推動重點，雲嘉南管理處表示：近年來，因氣候、環境的變遷，也間接影響到雲嘉南濱海的鳥類生態。為守護這片飛羽的天堂，保育工作更要從社區民眾的認知及參與開始，才能更重視自己生活環境中的永續價值。所以特別辦理了雲嘉南三個縣市的國中小學生戶外生態教育課，並由三位資深鳥導郭東輝、李榮添、李進裕帶領下，於雲嘉南知名賞鳥點鰲鼓溼地、南布袋溼地、學甲濕地…進行「觀鳥生態小旅行」，將觀鳥知識、文化、技能傳承給年輕世代，讓守護生態賞鳥愛鳥從小開始。

為將雲嘉南觀鳥生態旅遊推廣出去，帶動緊接而來的賞鳥季主題旅遊，雲嘉南管理處更邀請知名部落客同時也是『行遍天下旅遊雜誌』撰筆韓若紫，到訪雲嘉南參與小旅行，與師生一同體驗賞鳥樂趣。經過一天的行程，小紫對於雲嘉南地區的鳥類生態、自然景觀嘆為觀止，大呼年底前還要再來。而小旅行中更邀請完成觀鳥帶路人培訓課的學員，進階實習了觀鳥導覽解說技巧，準備在10月觀鳥馬拉松上場為參加的鳥友提供導覽服務。

2023臺灣國際觀鳥馬拉松『這些鳥事』趣味貼文、臺語「鳥仔唸歌詩」及其他豐富有趣的旅遊、活動資訊，歡迎上「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁查詢。

『行遍天下旅遊雜誌』撰筆韓若紫與北門國小學生體驗賞鳥樂趣。主辦單位提供

商品推薦