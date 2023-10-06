足球／五人制亞洲盃資格賽開踢 中華隊抗日澳拚門票 

2024亞足聯五人制足球亞洲盃資格賽將於7日至11日於台北市立大學天母校區體育館開踢，中華隊將與亞洲五人制強權日本及澳洲同組，爭取晉級2024五人制足球亞洲盃會內賽的門票。

延續去年中華男子五人制代表隊成功重返亞洲盃會內賽和國內五人制足球的熱潮，2024亞足聯五人制足球亞洲盃資格賽H組將在台北市立大學天母校區體育館進行。本次中華男子五人制代表隊將與亞洲一流強權日本和澳洲同組，爭取晉級2024年在泰國進行的2024亞足聯五人制足球亞洲盃會內賽門票。

對於國內五人制足球的球迷來說更是難得的機會，可以在5年後再次近距離體驗亞洲五人制足球霸主日本隊的華麗球風，同時日本隊本次也是精銳盡出，帶著日本最強的陣容前來台灣獻技。澳洲隊也不容小覷，澳洲五人制足球代表隊曾經在東南亞錦標賽中橫掃各隊，強悍的身體對抗勢必會帶來精彩的比賽。地主中華隊本次也集結了國內五人制足球聯賽的各家好手，全力爭取在自家主場晉級的門票。

今天記者會上中華隊總教練阿迪爾（Jose Adil Amarante）提到日本隊陣容整齊，堅強的實力一直是亞洲甚至世界級的勁旅，但中華隊在自家主場出賽，會全力以赴爭取晉級會內賽的資格。

澳洲隊總教練道尼（Miles Downie）也表示，自2016年後一直未能突破資格賽的關卡，這次遭遇中、日兩支勁旅勢必要打起精神，希望能再次重回亞洲盃會內賽。

日本隊總教練木暮賢一郎則提到這次順利從海外徵召強援，首要目標先過第一場澳洲隊這關，穩扎穩打朝會內賽前進。

本次比賽門票已經在UDN售票網全面開賣，單日門票全票300元，優待票150元，歡迎球迷朋友們踴躍進場為中華隊加油。

10/7 19:00 澳洲 vs 日本

10/9 19:00 中華 vs 澳洲

10/11 19:00 日本 vs 中華

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