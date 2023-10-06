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體操世錦賽／日本橋本大輝全能二連霸 史上第4人

中央社／ 安特衛普5日綜合外電報導
橋本大輝。 新華社
橋本大輝。 新華社

日本體操名將橋本大輝今天在比利時安特衛普（Antwerp）的世界體操錦標賽中，以總分86.132奪得男子全能賽事金牌，成為史上第4位在世錦賽全能項目中二連霸的選手。

日本時事通信社報導，橋本大輝也是繼內村航平2009年起連續奪下6屆世錦賽全能賽事的金牌後，再有日本選手成功連霸。

橋本在決賽最初的地板項目出現失誤，但在後來的鞍馬項目中表現出色，且跳馬獲得15分的高分，並在比完雙槓後取得領先，最後在單槓項目中穩定發揮劃下完美句點。

橋本賽後開心地表示：「覺得自己還可以繼續成長，也想把自己的好表現延續到2024年巴黎奧運。」

烏克蘭選手柯夫通（Illia Kovtun）以總分84.998拿下男子全能銀牌，美國選手李察（Fred Richard）則以84.332分摘銅。

橋本出生於2001年，曾在東京奧運全能比賽以及單槓單項奪金，是繼已退役的內村航平後，日本男子體操國家隊的代表性人物。

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