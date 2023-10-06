高爾夫／真理運管系與三商盃合作10年 辦健走吸引觀賽

真理大學運動管理學系與「台灣名人賽暨三商杯高爾夫邀請賽」的合作已走過第十個年頭，每年由財團法人台灣名人賽高爾夫運動振興基金會所主辦的「台灣名人賽暨三商杯高爾夫邀請賽」皆在淡水高爾夫球場隆重舉行，吸引世界各國高爾夫球選手齊聚一堂，今年2023年的名人賽適逢中秋連假，因此吸引許多高爾夫球迷及觀光客前往觀賽，連前來比賽的外國選手都感染到台灣中秋佳節的濃濃情意。

總獎金100萬美元的「台灣名人賽暨三商杯高爾夫邀請賽」由財團法人台灣名人賽高爾夫運動振興基金會主辦，共吸引世界各國近120名高爾夫選手參賽，為了協助運動管理學系的學生理解理論與實務如何在運動賽事中實踐，真理大學學運動管理學系已退休的主任徐揚主動與主辦單位合作，提供真大運管系同學在此賽事中學習的機會。在徐揚的推動下，還在淡水捷運站前增加了高球日與運動觀光大健走等活動，讓高球賽更多元，吸引更多人參與。

此次在中秋連假辦理的2023台灣名人賽暨第37屆三商杯高爾夫邀請賽，真理大學運動管理學系出動了超過40名的師生，除在賽會當中協助比賽進行的場務工作外，還在最後兩天於淡水捷運站辦理運動觀光大健走的活動，這趟由淡水捷運站出發，經過淡水老街、紅毛城，終點在老淡水球場（台灣高爾夫俱樂部），路程約2公里，途經淡水最美麗的河景與歷史古蹟，讓參與的民眾除了因健走達到健康的體魄外，也有機會欣賞淡水河沿途的風貌，最後還能在終點觀賞刺激的賽事。

同時，主辦單位也在終點準備多樣精美禮物的抽獎活動，這次活動的總召為真大運管系學生謝振宇，其穩健的主持台風，圈粉了不少的參與民眾。另外，在頒獎典禮中，主辦單位及貴賓們也數度提及感謝真理大學，對於真大學生們的表現給予相當高的肯定。

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