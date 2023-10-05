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足球／2030年世界盃由西葡及摩洛哥共同主辦 開幕賽南美3國舉行

中央社／ 洛桑4日綜合外電報導
國際足球總會（FIFA）宣布，西班牙、葡萄牙及摩洛哥將共同主辦2030年世界盃。圖為上屆阿根廷奪冠，球王梅西親吻大力金盃。(美聯社)
國際足球總會（FIFA）宣布，西班牙、葡萄牙及摩洛哥將共同主辦2030年世界盃。圖為上屆阿根廷奪冠，球王梅西親吻大力金盃。(美聯社)

國際足球總會（FIFA）今天宣布，西班牙、葡萄牙及摩洛哥將共同主辦2030年世界盃，但也將在烏拉圭、阿根廷及巴拉圭舉行賽事，以紀念世界盃100週年。

法新社報導，國際足總發表聲明指出，2030年世界盃3場開幕賽將分別在南美洲烏拉圭首都蒙特維多（Montevideo）、阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）及巴拉圭首都亞松森（Asuncion）舉行。

國際足總表示，這是為了紀念世界盃舉辦100年週年。在1930年，烏拉圭首都蒙特維多舉行了全球首場世界盃。

國際足總主席英凡提諾（Gianni Infantino）說，2030年世界盃將在非洲、歐洲及南美洲三大洲舉行，將涵蓋阿根廷、摩洛哥、巴拉圭、葡萄牙、西班牙及烏拉圭6個國家。

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