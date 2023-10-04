亞運／5日焦點棒球對戰中國 拳擊林郁婷爭金

拳擊女將林郁婷明天將在杭州亞運女子57公斤級金牌戰上陣，將朝女子隊史首金邁進，而中華棒球代表隊將展開超級循環賽，與中國隊交手。

中華拳擊隊過去亞運隊史唯一1面金牌是在1958年東京亞運那年由張羅普所獲得，林郁婷明天將在女子57公斤級金牌戰登場，除了將挑戰隊史睽違65年金牌外，還將力拚女子隊史首金，對手將是哈薩克女將伊布拉吉穆瓦（Karina Ibragimova）。

中華棒球代表隊分組賽先後擊敗泰國、韓國、香港後，以3戰全勝、分組第1之姿晉級超級循環賽，休兵1天後，明天將與同樣預賽全勝的中國隊碰頭。

中華射箭代表隊今天先靠著複合弓混雙銅牌、首面獎牌順利開張，明天將輪到複合弓男、女團出擊，期待能再推升獎牌數。

軟式網球明天將展開混雙項目、中華龍舟代表隊也將在男子500公尺上陣，同樣將瞄準獎牌。

舉重選手陳柏任、陳玟卉明天將在男子舉重96公斤級、女子76公斤級分頭作戰，期待能再締造佳績。

亞運4日軟網、拳擊共奪4銀 另摘2銅

杭州亞運中華代表隊今天靠著軟網女團、男團拿下2銀，拳擊項目是男子好手賴主恩、甘家葳收下2銀，拳擊女王陳念琴奪銅；射箭複合弓混雙項目陳怡瑄、張正韋摘銅，進帳4銀2銅。

截至今晚10時為止，中華代表隊累積12金14銀20銅，獎牌榜暫居第6名。

男子拳擊71公斤級好手甘家葳因為昨天在4強賽與對手相撞造成眉角附近濺血，今天早上過磅體檢時，裁判判定甘家葳無法比金牌戰，因而收下1面銀牌。男子63.5公斤級賴主恩今天則是在金牌戰不敵蒙古選手，也摘下銀牌。

「台灣女拳王」林郁婷今天在57公斤級4強賽，以5比0擊敗印度選手胡達（Parveen Hooda），順利搶下金牌戰門票。「拳擊女王」陳念琴是在女子66公斤級4強賽不敵地主中國選手楊柳，收下銅牌，不過她為自己的表現打了90分。

軟式網球項目中華女團、男團今天都闖入金牌戰，女團在金牌戰對上日本隊，第1點女雙激戰9局、超過1小時惜以4比5讓出，第2點女單鄭竹玲以4比2搶下，但第3點女雙以3比5落敗不敵日本，最後收下銀牌。

軟網男團在金牌戰同樣強碰日本隊，第1點男雙以3比5讓出，第2點男單張祐菘以1比4落敗，同樣拿下1面銀牌。不過首度成功入選亞運國手的張祐菘表示，能跟男單世界第一的上松俊貴交手是很好的經驗，也很享受比賽過程。

射箭項目複合弓混雙銅牌戰，中華組合陳怡瑄與張正韋今天以157比154射退哈薩克組合，首度國際賽合作就奪銅。

橋牌項目中華代表隊今天也傳回捷報，女子團體賽4強歷經6圈、96副牌激戰，最終以總分194比163.1逆轉勝香港；而混合團體賽方面，也大勝泰國，同步挺進壓軸金牌戰。

卡巴迪代表隊今天再寫新猷，繼上屆女團摘銅後，男團今天以31比18擊敗強敵孟加拉，預賽拉出3連勝，與女團攜手晉級4強，保底進帳雙銅，改寫隊史最佳成績。

男籃今天在4強賽上陣，儘管12名球員全員得分，仍不敵擁有歸化球員傑佛森（Rondae Jefferson）助陣的約旦隊，最終以71比90落敗，6日將在銅牌戰出賽，繼續力拚獎牌。

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