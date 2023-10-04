快訊

Google Pixel 8系列變好貴！最高漲6910元…價格全曝光！Google Store預購禮一次看

亞運／5日焦點棒球對戰中國 拳擊林郁婷爭金

中央社／ 杭州4日電
林郁婷。 中華奧會提供
林郁婷。 中華奧會提供

拳擊女將林郁婷明天將在杭州亞運女子57公斤級金牌戰上陣，將朝女子隊史首金邁進，而中華棒球代表隊將展開超級循環賽，與中國隊交手。

中華拳擊隊過去亞運隊史唯一1面金牌是在1958年東京亞運那年由張羅普所獲得，林郁婷明天將在女子57公斤級金牌戰登場，除了將挑戰隊史睽違65年金牌外，還將力拚女子隊史首金，對手將是哈薩克女將伊布拉吉穆瓦（Karina Ibragimova）。

中華棒球代表隊分組賽先後擊敗泰國、韓國、香港後，以3戰全勝、分組第1之姿晉級超級循環賽，休兵1天後，明天將與同樣預賽全勝的中國隊碰頭。

中華射箭代表隊今天先靠著複合弓混雙銅牌、首面獎牌順利開張，明天將輪到複合弓男、女團出擊，期待能再推升獎牌數。

軟式網球明天將展開混雙項目、中華龍舟代表隊也將在男子500公尺上陣，同樣將瞄準獎牌。

舉重選手陳柏任、陳玟卉明天將在男子舉重96公斤級、女子76公斤級分頭作戰，期待能再締造佳績。

亞運4日軟網、拳擊共奪4銀 另摘2銅

杭州亞運中華代表隊今天靠著軟網女團、男團拿下2銀，拳擊項目是男子好手賴主恩、甘家葳收下2銀，拳擊女王陳念琴奪銅；射箭複合弓混雙項目陳怡瑄、張正韋摘銅，進帳4銀2銅。

截至今晚10時為止，中華代表隊累積12金14銀20銅，獎牌榜暫居第6名。

男子拳擊71公斤級好手甘家葳因為昨天在4強賽與對手相撞造成眉角附近濺血，今天早上過磅體檢時，裁判判定甘家葳無法比金牌戰，因而收下1面銀牌。男子63.5公斤級賴主恩今天則是在金牌戰不敵蒙古選手，也摘下銀牌。

「台灣女拳王」林郁婷今天在57公斤級4強賽，以5比0擊敗印度選手胡達（Parveen Hooda），順利搶下金牌戰門票。「拳擊女王」陳念琴是在女子66公斤級4強賽不敵地主中國選手楊柳，收下銅牌，不過她為自己的表現打了90分。

軟式網球項目中華女團、男團今天都闖入金牌戰，女團在金牌戰對上日本隊，第1點女雙激戰9局、超過1小時惜以4比5讓出，第2點女單鄭竹玲以4比2搶下，但第3點女雙以3比5落敗不敵日本，最後收下銀牌。

軟網男團在金牌戰同樣強碰日本隊，第1點男雙以3比5讓出，第2點男單張祐菘以1比4落敗，同樣拿下1面銀牌。不過首度成功入選亞運國手的張祐菘表示，能跟男單世界第一的上松俊貴交手是很好的經驗，也很享受比賽過程。

射箭項目複合弓混雙銅牌戰，中華組合陳怡瑄與張正韋今天以157比154射退哈薩克組合，首度國際賽合作就奪銅。

橋牌項目中華代表隊今天也傳回捷報，女子團體賽4強歷經6圈、96副牌激戰，最終以總分194比163.1逆轉勝香港；而混合團體賽方面，也大勝泰國，同步挺進壓軸金牌戰。

卡巴迪代表隊今天再寫新猷，繼上屆女團摘銅後，男團今天以31比18擊敗強敵孟加拉，預賽拉出3連勝，與女團攜手晉級4強，保底進帳雙銅，改寫隊史最佳成績。

男籃今天在4強賽上陣，儘管12名球員全員得分，仍不敵擁有歸化球員傑佛森（Rondae Jefferson）助陣的約旦隊，最終以71比90落敗，6日將在銅牌戰出賽，繼續力拚獎牌。

亞運 舉重 林郁婷

延伸閱讀

亞運跳水／中國奪下全部10面金牌 連續6屆全包

亞運拳擊／賴主恩奪銀稱老天眷顧 「越努力就越幸運」

亞運拳擊／賴主恩屈居銀牌 等待65年的拳擊金牌剩林郁婷挑戰

亞運拳擊／「南投洛基」甘家葳亞運拳擊銀牌 信義老家貼南投之光紅榜

相關新聞

亞運／5日焦點棒球對戰中國 拳擊林郁婷爭金

拳擊女將林郁婷明天將在杭州亞運女子57公斤級金牌戰上陣，將朝女子隊史首金邁進，而棒球代表隊將展開超級循環賽，與中...

體操世錦賽／日本體操男團奪金 時隔8年重返榮耀

日本體操男團今天在比利時安特衛普（Antwerp）世界體操錦標賽，以總分255.594時隔8年再奪團體賽金牌。2022年...

中職／台鋼最強外掛！安芝儇重磅加盟WING STARS

中職台鋼雄鷹隊今年8月邀請韓國職業運動啦啦隊超人氣「國民女神」安芝儇指導啦啦隊WING STARS，如今雙方合作更上一層...

網球／避免墨瑞打到凌晨4時重演 澳網明年起賽程多加1天

澳洲網球公開賽今天表示將多規劃1天賽程，使得這場年度首場大滿貫賽事成為15天盛會，藉此限縮深夜打球的機會，避免諸如英國名...

2023智利阿他加馬寒漠超馬賽 林義傑寶刀未老擠進男子前十

莊博丞成為本屆最年輕完賽選手 「2023智利阿他加馬寒漠超級馬拉松賽」（Atacama Crossing，以下簡稱阿他加馬超馬賽）已於台灣時間10月1日在南美洲智利阿他加馬寒漠順利落幕。長達7天

NFL／泰勒絲效益 NFL人氣爆棚

全球天后級創作歌手泰勒絲（Taylor Swift）近期與酋長隊近端鋒凱爾西（Travis Kelce）的約會讓NF...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。