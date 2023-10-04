中職／台鋼最強外掛！安芝儇重磅加盟WING STARS

中職台鋼雄鷹隊今年8月邀請韓國職業運動啦啦隊超人氣「國民女神」安芝儇指導啦啦隊WING STARS，如今雙方合作更上一層樓，安芝儇正式簽約，將以啦啦隊成員身分明年一同站上一軍舞台，亦會前往T1聯盟台鋼獵鷹賽事。

台鋼集團表示，為了讓由全素人組成的WING STARS在技術和心理都能持續精進，亦希望持續借重安芝儇在應援及擔任啦啦隊長的經驗與正能量，靠著多次的磋商、展現十足的合作誠意，並由集團代表率隊飛往韓國簽約，終於成功延攬安芝儇加盟WING STARS，期待未來一同在台灣職業運動場、甚至演藝圈發光發熱。

「Becoming WING STARS台灣鋼鐵集團啦啦隊選拔」正如火如荼進行當中，從新秀複賽脫穎而出的選手，將自11月6日起展開為期三周的專屬培訓，針對課程內容的安排，除了導入演藝資源，更引進韓式應援的系統化訓練。

從高中開始投入啦啦隊應援的安芝儇，靠著出色的舞蹈實力、姣好的外貌與身材以及親和力，擁有跨越國際的超高人氣，也不乏他國的合作邀約，但即使如此，安芝儇也在去年遇到瓶頸，而在天時地利人和所交織出的緣分下，決定勇敢擁抱人生轉捩點，將事業版圖跨足至台灣。

台鋼集團宣布安芝儇將加盟WING STARS。圖／台鋼雄鷹隊提供

在得知2019年為安芝儇接捕開球的選手王溢正也在今年轉隊至台鋼雄鷹時，安芝儇也直嘆命運的安排真的太奇妙；而生涯中從未穿過綠色球衣的安芝儇，在收到台鋼集團贈送的台鋼雄鷹客場球衣時也情不自禁的驚呼「超喜歡」。

安芝儇曾來台灣演出及旅遊，對台灣的人情味與美食印象深刻，最喜歡的食物是料好實在的個人小火鍋，雖然尚未造訪過高雄，不過因為韓國職棒隊伍會到高雄春訓，所以知道這個位於熱情南台灣的海港城市，非常期待能與WING STARS的隊友們一起，在台灣的球場與球迷朋友見面。

安芝儇也表示，11月的WING STARS專屬培訓已經有初步的想法，將與韓國啦啦隊朋友們一起打造包含啦啦隊技巧與K-POP在內的扎實課程，希望能協助隊友們更快進入應援狀態，讓WING STARS的初登板就能攫取大眾目光。

安芝儇(右)將自2024年投入中華職棒第六隊台鋼雄鷹賽事應援。圖／台鋼雄鷹隊提供

安芝儇（안지현）小檔案

身高：169cm 體重：53kg 現職：水源FC 職業足球隊啦啦隊 友利信用卡職業排球隊啦啦隊 現代建設職業排球隊啦啦隊 經歷：樂天巨人職業棒球隊啦啦隊 耐克森英雄職業棒球隊啦啦隊 KCG職業籃球隊啦啦隊 三星職業籃球隊啦啦隊

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