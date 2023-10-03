亞運拳擊／里約奧運後再奪門票 賴主恩走過荒唐低潮：感謝教練和楊勇緯

相隔7年，我國拳擊好手賴主恩確定再拿奧運門票，今天杭州亞運男子63.5公斤級4強賽，他以壓制表現擊退伊拉克對手薩賴（Ali Qasim Hamdan Al Sarray），除搶進明天晚上8點15分登場的金牌戰，巴黎奧運門票一併到手。

「心情很激動，畢竟拿到資格了，對我來說很不容易，16年有打過奧運，20年資格賽失利，沒有拿到資格，走到這一段很不容易，很辛苦。」奪勝後手扶著胸口的賴主恩說。

2016年里約奧運，賴主恩在世界區資格賽出線，打下暌違20年的男子拳擊奧運門票，但當時年僅20歲，雖踏上最大殿堂，之後卻陷入低潮許久，今天他透露，當時喝酒、抽菸都來，也沒好好訓練，時間超過一年，「不知道要怎麼表達那時的心情，不夠珍惜自己。」

重新振作，除了教練羅尚策沒放棄自己，以及身邊親友的鼓勵，賴主恩還受到「柔道男神」楊勇緯激勵。他先前就曾分享，楊勇緯的哥哥楊俊霆是自己同學，本身和楊勇緯不熟，但看到「柔道男神」已經有成績卻仍十分努力，激發自己繼續努力。

如今離亞運金牌只差最後一步，賴主恩宣示奪金目標外也有感而發，他說：「我們有些輸掉的隊友也很辛苦，不要只把眼光放我們身上，大家都很努力備戰。我們背後走得很辛苦，不要只看著我們成功，可以看到我們背後的努力。」

賴主恩教練羅尚策認為，不管是奧運門票或是亞運金牌戰的成績，對台灣拳擊運動發展是很正面的提升，「我們不被看好，但我們很努力，要讓大家知道我們台灣人是很強的，這是我和主恩的信念。」

台灣拳擊亞運隊史唯一金牌是張羅普1958年東京亞運打下，賴主恩明天晚上8點15分的金牌戰要登場，甘家葳接續也要挑戰男子71公斤級金牌，加上陳念琴和林郁婷都要在4強賽出賽，有望突破隊史紀錄。 杭州亞運今天進行拳擊男子63.5公斤級8強賽，我國好手賴主恩（左）上碰上地主大陸選手王向陽，第一回合賴主恩就將王向陽打到濺血，後來兩個回合互有攻勢，最後賴主恩以3：2擊敗地主選手王向陽，搶進4強保底銅牌。特派記者季相儒／攝影 杭州亞運今天進行拳擊男子63.5公斤級8強賽，我國好手賴主恩（左）上碰上地主大陸選手王向陽，第一回合賴主恩就將王向陽打到濺血，最後賴主恩以3：2擊敗地主選手王向陽，搶進4強保底銅牌。特派記者季相儒／攝影

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