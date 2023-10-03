亞運拳擊／奪牌卻落淚 吳詩儀：滿意中帶遺憾

奪下生涯第一面亞運獎牌，我國拳擊女將吳詩儀卻紅了眼眶，今天女子60公斤級4強賽不敵地主楊文璐，激起她的好勝心，又哭又笑結束生涯第2度亞運旅程。

上屆雅加達亞運8前強就止步，吳詩儀經過東京奧運洗禮，杭州亞運打出突破表現，闖進4強除保住獎牌，也打下巴黎奧運門票，只是今天碰地主一路居下風，讓她十分不甘心。

「我預計我今天不會有這種情緒。」大眼蓄滿淚水的吳詩儀，用毛巾快速擦掉臉上的汗與淚，她說：「畢竟是比賽，還是希望能贏下比賽，這個眼淚算是氣我自己，沒有拿下這個比賽。」

和楊文璐過去也曾交手，吳詩儀提到，知道對手控制強、速度和反應快，但今天仍有沒做好的地方，仍有許多努力空間，不過拿下獎牌已是自我很大的肯定。

「我在今年轉隊，精進自己，對我來說很不簡單，要重新去適應一個團體、新的教練模式和分為，都很很困難的，能拿下獎牌，謝謝團隊給我的氛圍，謝謝教練沒有因為我是轉進來的選手有差別待遇，反而更細心。」吳詩儀特別感謝現在教練柯文明，今年3月後對自己的指導，尤其建立自己很多自信，「我都覺得我比其他人差一點，柯教練和我說，要對自己有信心，我是很好的選手，不會輸人家。」

不只柯文明，充滿正能量的「抗癌拳手」陳念琴也一路相挺，讓吳詩儀感激在心裡，希望能為團隊盡一份力，「拿牌就是目標，達成後希望顏色更好，滿意中帶有些遺憾。」 杭州亞運拳擊女子60公斤級今天進入四強賽，今天晚上女將吳詩儀（紅衣者）接棒，她在女子60公斤級雖敗給地主楊文璐，仍收穫個人亞運生涯最佳的銅牌，明年巴黎奧運門票也入袋，和林郁婷都連莊奧運國手。亞運採訪團／杭州攝影 杭州亞運拳擊女子60公斤級今天進入四強賽，今天晚上女將吳詩儀（紅衣者）接棒，她在女子60公斤級雖敗給地主楊文璐，仍收穫個人亞運生涯最佳的銅牌，明年巴黎奧運門票也入袋，和林郁婷都連莊奧運國手。亞運採訪團／杭州攝影

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