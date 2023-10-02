亞運舉重／北韓「神祕力量」已奪3金 郭婞淳驚喊：太恐怖了吧！

原本就披上一層神祕面紗，北韓2018年雅加達亞運後更暫時消失在國際綜合賽會舞台，但杭州亞運回歸馬上扮演「刺客」，先包辦首日賽程女子49公斤級和55公斤級金牌，今天女子59公斤級再連退我國「舉重女將」郭婞淳和新科世錦賽冠軍羅詩芳，「神祕的力量」讓郭婞淳都喊恐怖。

郭婞淳透露，女子49公斤級時就有到現場，「一看，哇，太恐怖了吧！」北韓當天兩個項目都包辦金牌，連同今天先登場的女子59公斤級，還沒漏掉任何一面女子組金牌。

59公斤級摘金的金日景不過20歲，年長9歲的郭婞淳提到，舉重向來是北韓強項，加上許多選手上月才比完世錦賽，密集賽事下來對身、心都是非常大挑戰，北韓隊有這次成績並不意外，但仍覺得「很恐怕」。

女子59公斤級的3項世界紀錄原本都是郭婞淳保持，今天抓舉的110公斤就被金日景以1公斤差距超越，不過「舉重女神」樂觀笑說：「我還有挺舉和總和世界紀錄！」 郭婞淳抓舉3次試舉都完成，以99公斤暫時排名第3。特派記者季相儒／杭州攝影 郭婞淳抓舉3次試舉都完成，以99公斤暫時排名第3。特派記者季相儒／杭州攝影 郭婞淳抓舉3次試舉都完成，以99公斤暫時排名第3。特派記者季相儒／杭州攝影 郭婞淳抓舉3次試舉都完成，以99公斤暫時排名第3。特派記者季相儒／杭州攝影

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