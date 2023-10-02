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網球／謝淑薇父親驚傳昨晚家中過世 妹哀傷發文：永遠愛您

聯合新聞網／ 綜合報導
謝淑薇父親謝子龍(左)與妹妹謝語倢(右)。
謝淑薇父親謝子龍(左)與妹妹謝語倢(右)。

我國網球一姊謝淑薇的父親謝子龍昨晚驚傳在家中過世，謝淑薇妹妹謝語倢今天曬出與父親合照，並寫下「老爸晚安，永遠愛你。」

謝語倢今天早上在社群媒體貼出與父親合照並寫道：「老爸晚安，永遠愛你，愛漂亮的爸爸，答應我下輩子要對自己好一點好嗎？願你不再有傷痛與憂愁」。

貼文一出，網友們紛紛在留言區哀悼，「節哀 謝教練好走」、「謝教練，台灣網壇的傳奇中的傳奇。請節哀順變，保重」、「功德圓滿，一路好走」、「謝謝謝教練曾經送我淑薇的簽名球 安息了」、「「教練謝謝您的教導，願您在天堂的路上一路好走，願下輩子再做您的學生」。

謝子龍不僅是謝淑薇的父親，還曾擔任她的網球教練，謝淑薇在他的指導下成為我國第2位大滿貫冠軍，並6度奪下大滿貫女子雙打冠軍。謝子龍的兒子謝政鵬也拿過大滿貫青少年男雙冠軍。

謝淑薇

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