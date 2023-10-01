擊劍／港都盃全國第二次錦標賽 為期三天在國立岡山高中舉行

112年港都盃全國第二次擊劍錦標賽，9/29-10/1共三天於國立岡山高中舉辦，

除為推廣擊劍運動，提昇擊劍水準，這也是做為參加國際比賽遴選資格之一的重要賽事。值得一提的是，目前為國內男子銳劍青年/青少年排名第一的選手李讓本次拿下亞軍，而女子鈍劍組的弓長皇美子首次參賽則奪冠，2位16歲小將均在成人組賽事拿牌實屬難得！

台北市中正高中選手弓長皇美子/女鈍組冠軍與李俊徵教練。讀者提供

左起教練吳昱廷、選手李讓、李俊徵教練、丁泓剴教練。讀者提供

左起賴明助教練、男銳冠軍吳俊明。讀者提供

目前成人組男銳排名第一選手葛屹盧。辰記提供

左起新光國中教練謝博先、男銳季軍吳童軒、安德烈教練。讀者提供

左起男銳第六名吳祥慶、黃迪明教練。讀者提供

左起國立臺體大賴明助教練、男銳第8名柳其鴻。讀者提供

左起女銳選手吳筱梵、本次女銳冠軍曲宗玟。讀者提供

左起男銳選手張宗凱、李讓、陳品叡、林哲群。讀者提供

左起女鈍冠軍弓長皇美子、青少年女銳排名第一選手江雅庭。讀者提供

左起男銳選手高敬瑋、林韋宸。齊天擊劍提供

永豐高中男銳選手邱聖軒、臺體大張家睿。讀者提供

左起女銳青排排名第一選手洪莉翔、女銳選手何怡樺。讀者提供

男子鈍劍頒獎典禮。讀者提供

女子軍刀頒獎典禮。讀者提供

女子銳劍頒獎典禮。讀者提供

男子銳劍頒獎典禮。讀者提供

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