擊劍／港都盃全國第二次錦標賽 為期三天在國立岡山高中舉行
112年港都盃全國第二次擊劍錦標賽，9/29-10/1共三天於國立岡山高中舉辦，
除為推廣擊劍運動，提昇擊劍水準，這也是做為參加國際比賽遴選資格之一的重要賽事。值得一提的是，目前為國內男子銳劍青年/青少年排名第一的選手李讓本次拿下亞軍，而女子鈍劍組的弓長皇美子首次參賽則奪冠，2位16歲小將均在成人組賽事拿牌實屬難得！
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