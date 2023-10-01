影／2023羽球大師賽BWF Spuer100決戰高雄 男單林俊易奪冠

2023高雄羽球大師賽BWF Spuer100今天在高雄巨蛋體育館決賽，男子單打由中華台北林俊易迎戰日本田中湧士，兩人鏖戰激烈，最後林俊易以11:21、21:17、21:14，力克田中奪冠；女子單打由中華台北梁庭瑜勝日本選手郡司莉子。

高雄首次舉辦BWF世界巡迴賽，就吸引全球23個國家、360名羽球菁英參加，角逐高雄首屆Spuer100冠軍及獎金。經過6天的鏖戰，各組冠軍於今日出爐。

高雄市長陳其邁今天到場觀賞男單決賽及頒獎，感受BWF世界巡迴賽高水準的羽球賽事魅力。林俊易是世界排名第24名的大會頭號種子，田中湧士則是日本第5種子，力拚在今年超級300泰國大師賽之後的本季第二冠，兩人你來我往，互有勝負。林俊易最後在滿場歡呼聲中，拿下男子單打冠軍。

各組決賽中，日本選手西大輝／佐藤灯，力克印尼選手德揚／葛羅莉亞，獲得男女混雙冠軍。女子單打由中華台北梁庭瑜勝日本選手郡司莉子，三局為22:20、15:21、21:14。女子雙打，澳洲選手賽特亞納／安潔拉勝日本選手川添麻依子／小西春七奪冠。男子雙打，馬來西亞選手吳世飛／伊祖丁勝中華台北選手李哲輝／楊博軒。

高雄市運發局長侯尊堯表示，這次賽會提供全程轉播服務，讓無法親臨現場觀賽的球迷們不論是透過電視、網路還是手機，可全程即時觀看精彩賽事，一起為選手加油。有了這次舉辦 Spuer100賽事經驗，高雄將繼續爭取更高規格Spuer300賽事。 「2023高雄羽球大師賽BWF Spuer100」男子單打決賽，由中華台北林俊易奪冠。記者徐如宜／攝影

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