亞運滑輪溜冰／施沛妤亞運摘金 國寶級書法大師書「彰化之光」紅榜

彰化縣籍滑輪溜冰運動選手施沛妤，勇奪杭州亞洲運動會競速溜冰女子1萬公尺計點賽金牌，彰化縣長王惠美特別請鹿港國寶級書法大師吳肇勳為施沛妤書寫「亞運金牌、彰化之光」紅榜，今天上午前往施宅張貼，施沛妤的爸媽感謝各地粉絲加油打氣，讓沛妤有更多的動力，更好的表現。

王惠美與鹿港鎮長許志宏今天上午前往施沛妤位在鹿港家貼紅榜祝賀， 王惠美表示，施沛妤勇奪亞運金牌，是鹿港鎮第一個亞運金牌，要感謝施沛妤的爸爸媽媽，從小用心栽培，支持其天賦，教練也用心訓練，縣府府也針對設籍彰化的優秀選手每月持續提供生活津貼，並在鹿東國小預定地有建置符合比賽標準的溜冰練習場，讓她從小在這樣的環境下努力，創造好成績。

王惠美說，施沛妤今年在新竹舉辦的全國中等學校運動會，就展現實力，分別在在高女組滑輪溜冰1000公尺爭先賽第1名、高女組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽第1名，也破大會紀錄，後來薦送至國家運動訓練中心，進行國際比賽訓練，看到施沛妤在勇奪亞運金牌，大家都很替她開心，彰化鄉親更與有榮焉，期待她在未來的比賽，有機會再前進奧運，為國爭光。

王惠美指出，施沛妤在亞運奪金，依教育部體育署「國光體育獎章及獎助學金」可獲得300萬元獎金，縣府也會頒發15萬元獎助金，期望透過獎助優秀選手與教練的辦法，提供選手們最好照顧，讓選手無後顧之憂，持續努力精進，在運動場上發光發熱。

施沛妤的爸爸媽媽說，沛妤在今年4月到新竹參加全中運時，王惠美縣長就前往幫她加油鼓勵，讓她有更多積極向上的動力，感謝各地的粉絲為她加油打氣，讓沛妤有更多的動力。

人在杭州的施沛妤選手，昨天透過影片開心表示：「謝謝大家幫我加油」。 彰化縣長王惠美今天上午前往亞運金牌得主施沛妤位在鹿港的家，張貼由鹿港國寶級書法大師吳肇勳為施沛妤書寫的「亞運金牌、彰化之光」紅榜，並與施沛妤父母合照。記者劉明岩／攝影

商品推薦