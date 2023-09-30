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亞運桌球／單、雙都敗給南韓 陳思羽止步8強錯過頒獎台

聯合報／ 特派記者曾思儒／杭州即時報導
陳思羽。圖／中華奧會提供
陳思羽。圖／中華奧會提供

下午女單8強賽遭南韓對手申裕斌逆轉，我國桌球好手陳思羽晚上女雙遇同樣對手沒能復仇，她和亞運「五朝元老」黃怡樺攜手，女雙8強賽在搶下首局下遭南韓頭號種子田志希／申裕斌連趕3局逆轉，和獎牌擦身過。

女雙世界排名21的陳思羽／黃怡樺，8強面對世界排名第一、今年世錦賽亞軍田志希／申裕斌，寶島組合首局一下場連拿3分，雖遭對手連拿4分逆轉但一直咬住比數，拉鋸戰中更先搶下局點，黃怡樺正手拍再造成對手回球出界，助中華隊驚險以11：9先下一城。

第二局比分仍膠著，列頭號種子的南韓組合6：6時連趕5分，以11：6扳平局數。

陳黃配第三局打出4：1開局，但被6：6追平，南韓組合搶下超前分後中華隊喊出暫停，但恢復比賽後南韓組合又連下4分，以11：6逆轉搶到「聽牌」局數，第四局頭號種子再以11：4拿下，終結寶島組合奪牌機會。

39歲的黃怡樺已是亞運「五朝元老」，她從2002年釜山亞運開始參戰，最佳成績是2006多哈亞運和陸雲鳳打下女雙銅牌。黃怡樺的連續亞運國手紀錄雖在上屆雅加達亞運中斷，今年再度入選，可惜差一勝平個人最佳紀錄。

陳思羽女單8強賽以局數1：4敗給申裕斌，女雙又先盛後衰，今年女團、女雙和女單都是8強止步。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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