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亞運圖輯／網球混雙金牌戰遭印度逆轉 梁恩碩一日雙銀

攝影中心／ 記者季相儒／杭州即時報導
杭州亞運網球賽事今天最後一場賽事混雙金牌戰，中華隊由梁恩碩（左）、黃琮豪（右）出戰來自印度的43歲巴帕納（Rohan Bopanna）與博薩萊（Rutuja Bhosale），最終以6：2、3：6、4：10遭到逆轉吞敗，收下銀牌。特派記者季相儒／攝影
杭州亞運網球賽事今天最後一場賽事混雙金牌戰，中華隊由梁恩碩（左）、黃琮豪（右）出戰來自印度的43歲巴帕納（Rohan Bopanna）與博薩萊（Rutuja Bhosale），最終以6：2、3：6、4：10遭到逆轉吞敗，收下銀牌。特派記者季相儒／攝影

杭州亞運網球賽事今天最後一場賽事混雙金牌戰，中華隊由梁恩碩黃琮豪出戰來自印度的43歲巴帕納（Rohan Bopanna）與博薩萊（Rutuja Bhosale），最終以6：2、3：6、4：10遭到逆轉吞敗，收下銀牌，梁恩碩個人收下一日雙「銀」。

杭州亞運網球賽事今天最後一場賽事混雙金牌戰，中華隊由梁恩碩（右）、黃琮豪（左）出戰來自印度的43歲巴帕納（Rohan Bopanna）與博薩萊（Rutuja Bhosale），最終以6：2、3：6、4：10遭到逆轉吞敗，收下銀牌。特派記者季相儒／攝影
杭州亞運網球賽事今天最後一場賽事混雙金牌戰，中華隊由梁恩碩（右）、黃琮豪（左）出戰來自印度的43歲巴帕納（Rohan Bopanna）與博薩萊（Rutuja Bhosale），最終以6：2、3：6、4：10遭到逆轉吞敗，收下銀牌。特派記者季相儒／攝影
杭州亞運網球賽事今天最後一場賽事混雙金牌戰，中華隊由梁恩碩（前排左）、黃琮豪（前排右）出戰來自印度的43歲巴帕納（Rohan Bopanna）與博薩萊（Rutuja Bhosale），最終以6：2、3：6、4：10遭到逆轉吞敗，收下銀牌。特派記者季相儒／攝影
杭州亞運網球賽事今天最後一場賽事混雙金牌戰，中華隊由梁恩碩（前排左）、黃琮豪（前排右）出戰來自印度的43歲巴帕納（Rohan Bopanna）與博薩萊（Rutuja Bhosale），最終以6：2、3：6、4：10遭到逆轉吞敗，收下銀牌。特派記者季相儒／攝影
杭州亞運網球賽事今天最後一場賽事混雙金牌戰，中華隊由梁恩碩（左）、黃琮豪（右）出戰來自印度的43歲巴帕納（Rohan Bopanna）與博薩萊（Rutuja Bhosale），最終以6：2、3：6、4：10遭到逆轉吞敗，收下銀牌。特派記者季相儒／攝影
杭州亞運網球賽事今天最後一場賽事混雙金牌戰，中華隊由梁恩碩（左）、黃琮豪（右）出戰來自印度的43歲巴帕納（Rohan Bopanna）與博薩萊（Rutuja Bhosale），最終以6：2、3：6、4：10遭到逆轉吞敗，收下銀牌。特派記者季相儒／攝影
杭州亞運網球賽事今天最後一場賽事混雙金牌戰，中華隊由梁恩碩（中）、黃琮豪（右）出戰來自印度的43歲巴帕納（Rohan Bopanna）與博薩萊（Rutuja Bhosale），最終以6：2、3：6、4：10遭到逆轉吞敗，收下銀牌。特派記者季相儒／攝影
杭州亞運網球賽事今天最後一場賽事混雙金牌戰，中華隊由梁恩碩（中）、黃琮豪（右）出戰來自印度的43歲巴帕納（Rohan Bopanna）與博薩萊（Rutuja Bhosale），最終以6：2、3：6、4：10遭到逆轉吞敗，收下銀牌。特派記者季相儒／攝影

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 梁恩碩 黃琮豪

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