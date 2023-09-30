亞運第5金到手！運彩公會加碼價值500萬「限定獎」
台灣網球男子雙打莊吉生、許育修，昨日在杭州亞運擊敗印度選手奪得下一枚金牌，為台灣拿下這屆亞運第5面金牌。運彩公會除了提撥5萬元獎金給個人項目奪金選手，更宣布加碼送價值500萬「亞運限定獎」，並抽黃金60枚金幣。
本屆杭州亞運，台灣代表隊派出521名選手競逐32種競賽，運彩公會日前宣布此次亞運個人項目奪金選手，加碼5萬元獎金，以實際行動來關愛選手，持續讓運發基金散發出善的循環。
慶祝台灣拿下杭州亞運第5面金牌，運彩公會再加碼送出好禮。民眾加入指定經銷商證號93181001，即可參加抽獎，有機會超中汽車、機車、藍芽耳機等1688個獎項，價值高達500萬。
運彩公會表示，公會支持亞運國際賽事，每日將抽出「黃金1錢」金幣應援活動，10月30日前於運彩公會指定經銷商證號93181001，即可獲得「運彩公會啟航應援奪金」抽獎，有機會獲得價值近7000元黃金金幣一枚，共60枚金幣。
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