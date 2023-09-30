影／柔道雙金昨晚返台 楊勇緯：驚奇的旅程

本屆亞運柔道隊表現非常亮眼，選手楊勇緯以及連珍羚雙雙奪下金牌，兩人昨天搭乘班機BR757於晚間抵台，入境大廳也擠滿支持者接機，楊勇緯表示這次是個非常驚奇的旅程，柔道看似一個人站在舞台上面，背後有許多人在最困難的時候成為最強的後盾，這次的比賽大家都非常的有凝聚力，讓這次可以有好的成績，非常感謝大家。

楊勇緯也特別感謝哥哥，他強調不管在哪個階段成為什麼角色，他都一直陪伴並往同一個目標前進，這次能一起見證到驚奇的一刻他感到非常開心，也感謝大家在電視機前為他加油。他表示還有很多中華名將正在拚戰，也希望大家都能持續關注他們、關注體育。

杭州亞運23日開幕，中華代表團前5天賽程已進帳5金、6銀、9銅，本屆亞運由柔道率先打開金庫，大大振奮台灣柔道環境，尤其楊勇緯與連珍羚的奮鬥不懈，更是令大家非常感動。兩名選手開心之餘，卻都明白亞運只是一個中繼點，接下來要全力爭取奧運門票，要朝向更遠大的目標前進。 本屆亞運柔道隊表現非常亮眼，選手楊勇緯（左）以及連珍羚（右）雙雙奪下金牌，兩人昨天搭乘班機BR757於晚間抵台。記者葉信菉／攝影 本屆亞運柔道隊表現非常亮眼，選手楊勇緯（前排左）以及連珍羚（後排左）雙雙奪下金牌，兩人昨天搭乘班機BR757於晚間抵台，並朝支持者揮手致意。記者葉信菉／攝影

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