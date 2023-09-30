影／柔道雙金昨晚返台 楊勇緯：驚奇的旅程
本屆亞運柔道隊表現非常亮眼，選手楊勇緯以及連珍羚雙雙奪下金牌，兩人昨天搭乘班機BR757於晚間抵台，入境大廳也擠滿支持者接機，楊勇緯表示這次是個非常驚奇的旅程，柔道看似一個人站在舞台上面，背後有許多人在最困難的時候成為最強的後盾，這次的比賽大家都非常的有凝聚力，讓這次可以有好的成績，非常感謝大家。
楊勇緯也特別感謝哥哥，他強調不管在哪個階段成為什麼角色，他都一直陪伴並往同一個目標前進，這次能一起見證到驚奇的一刻他感到非常開心，也感謝大家在電視機前為他加油。他表示還有很多中華名將正在拚戰，也希望大家都能持續關注他們、關注體育。
杭州亞運23日開幕，中華代表團前5天賽程已進帳5金、6銀、9銅，本屆亞運由柔道率先打開金庫，大大振奮台灣柔道環境，尤其楊勇緯與連珍羚的奮鬥不懈，更是令大家非常感動。兩名選手開心之餘，卻都明白亞運只是一個中繼點，接下來要全力爭取奧運門票，要朝向更遠大的目標前進。
2023杭州亞運 一起為中華隊加油
▪ 圍棋金牌國小長這樣！「許仙」許皓鋐每天通勤花10小時學棋
▪ 每日重點賽事預告！ 最新中華隊快報
▪ 網球男雙摘金！5金6銀9銅 看中華隊最新奪牌英雄榜
▪ 零時差鎖定奪牌時刻 中華隊出賽轉播表
▪ 亞運女籃差點輸泰國 看籃球賽程、戰績跟比分表
▪ 劉致榮期待對決南韓姜白虎 這裡看棒球賽程、戰績與比分表
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言