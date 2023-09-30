亞運柔道／楊勇緯、連珍羚奪金返台 感謝外界做後盾

中央社／ 桃園機場29日電
楊勇緯（左）在杭州亞運男子柔道60公斤級決賽奪下隊史首金，連珍羚在杭州亞運女子57公斤級為台灣奪第2金，兩人29日晚間搭機返台。中央社
楊勇緯（左）在杭州亞運男子柔道60公斤級決賽奪下隊史首金，連珍羚在杭州亞運女子57公斤級為台灣奪第2金，兩人29日晚間搭機返台。中央社

杭州亞運拿下台灣前2金的柔道選手楊勇緯連珍羚今天返台。楊勇緯在桃機與媽媽相擁，他說，感謝外界一路支持、做他的後盾；連珍羚說，2金牌是整個柔道一起努力的成果。

杭州亞運台灣隊男排、橄欖球、柔道、跆拳道（品勢）、女籃（3對3）、電競（快打旋風5）、西洋棋、桌球、馬術、帆船等選手和教練，晚間9時30分搭乘長榮航空班機BR757返抵桃園國際機場。

「柔道男神」楊勇緯24日在杭州亞運男子柔道60公斤級決賽奪下隊史首金，而且是台灣亞運史上第100金；他今天和哥哥楊俊霆回台時受到大批粉絲接機歡迎，兩人在人群中找到媽媽、衝上前熱情相擁。

楊勇緯說，要感謝各方團隊一直以來的支持跟幫助，這次的比賽大家都非常有凝聚力，才會有今天的好成績；柔道項目看似1個人站在台上，其實背後有很多人做堅強後盾。

楊勇緯也說，要感謝他的哥哥不管在哪個階段、是什麼角色，都一直陪著他努力，往同個目標前進，這次能一起見證驚喜的一刻，他非常開心，也感謝觀眾在電視機前面為他們加油；還有很多選手在努力為中華隊奪取獎牌，盼外界持續關注。

「柔道女王」連珍羚25日在杭州亞運女子57公斤級為台灣奪第2金，也是亞運台灣柔道女將史上首金；她表示，感謝大家一直支持，這是她第4次征戰亞運，見證台灣柔道愈來愈好、也愈來愈多人關注柔道，她和楊勇緯的金牌是整個柔道一起努力下來的成果。

跆拳道品勢項目勇奪銀牌的男子選手馬允中、摘下銅牌的女子選手陳歆雅，以及電競快打旋風項目奪銀的男子選手向玉麟、摘下銅牌的男子選手林立偉，也在這次回台的行列當中。

亞運 楊勇緯 連珍羚 跆拳道 陳歆雅 馬允中 向玉麟 2022杭州亞運 杭州亞運中華隊

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