亞運高爾夫／第二輪9鳥0博忌 洪健堯衝上並列第2名
杭州亞運高爾夫球賽事今天進行第二輪，其中曾在2010年廣州亞運奪下男子組雙銅牌的洪健堯，在今天打出9小鳥0博忌的好表現，以63（－9）桿成績繳卡，排名從首輪的第9名一口氣衝上並列第2名，不過仍落後領先的香港選手許龍一6桿。
這次亞運高爾夫球賽事我國在男子組部分由洪健堯、蘇晉弘、王偉軒、葉昱辰攜手出擊，其中在首輪賽事就由洪健堯表現最佳，打出7小鳥、0博忌的65（－7）桿佳績，排名並列第9名。
而今天洪健堯依舊維持「Bogey free」的好表現，在前9洞就抓下4鳥，後9洞再補上5鳥，單輪打出63（－9）桿的所有選手次佳成績，排名也一口氣衝上並列第2名，與首輪一度領先的南韓選手張裕彬兩輪打完都打出128（－16）桿。
至於今天表現最佳的則是香港選手許龍一，他單輪共抓下10鳥1老鷹且無博忌，以60（－12）桿成績繳卡，兩輪合計122（－22）桿暫居領先。
而我國選手蘇晉弘同樣大有斬獲，打出65（－7）桿表現，排名衝上並列第11名，兩輪合計134（－10）桿，王偉軒則是打出以71（－1）桿，暫時並列第33名，葉昱辰則是連兩輪打出高於標準桿，未能越過晉級線。
至於在團隊成績部分我國前兩輪打完也以402桿暫時並列第5名，與第3名的日本僅有4桿差距，也有機會衝擊團體獎牌。
在女子組第二輪賽事，黃亭瑄今天打出73（＋1）桿與打出70（－2）桿的錢珮芸並列第15名越過晉級線，蔡佩穎則是以一桿之差遭到淘汰，女團則是以前兩輪278桿排名第6名。
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