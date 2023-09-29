亞運網球／混雙無緣金包銀 詹皓晴展望女雙

剛打下杭州亞運男雙金牌的許育修，挑戰混雙再闖金牌戰失利，和搭擋詹皓晴「超級搶10」中敗給印度傳奇巴帕納（Rohan Bopanna）領軍的印度隊，許育修亞運初體驗1金1銅作收，明天換詹皓晴挑戰亞運生涯首金。

第3度參戰的詹皓晴，前兩屆混雙、女雙都打進過金牌戰，離登頂仍差一步，今天以1：6、6：3、4：10不敵列第2種子的印度組合博薩萊（Rutuja Sampatrao Bhosale）／巴帕納，混雙收下銅牌，剩下賽程就是明天和姊姊詹詠然挑戰女雙金牌。

姊妹倆前兩次合作拿下1銀1銅，獨缺的金牌就是今年目標，如今只差1勝，詹皓晴說：「明天當然放開來去打，其實滿期待明天，不管怎樣金牌都在中華隊。」另組女雙組合梁恩碩／李亞軒也挺進金牌戰，為中華代表團提前預約1金1銅，詹皓晴也為隊友們4強賽瓦解「賽末點」逆轉開心，「明天不管怎樣，對中華隊都是最好結果，我和姊姊就是把最好的表現出來。」

中華網球隊歷屆亞運最佳成績是2010年廣州亞運的2金1銀1銅，今年5組雙打闖獎牌戰，加上女雙和男雙包攬雙金，確定締造單屆個人賽最佳紀錄，混雙梁恩碩／黃琮豪明天若能擊敗印度組合，中華隊更將囊括雙打3金。

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