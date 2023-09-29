亞運籃球／僅讓尼泊爾拿2分 3對3女籃3連勝晉級8強

杭州亞運籃球3對3女子組賽事，中華隊今天在分組賽最後一戰碰上同組實力最弱的尼泊爾，最終以22：2輕取對手，以3連勝搶下分組賽龍頭，直接晉級到8強賽。

3對3中華女籃今年由徐詩涵、黃巧鈞、陳昱潔與郭虹婷聯手出擊，在分組賽前兩戰就分別擊敗哈薩克與強敵日本後，中華隊8強賽門票幾乎已確定到手，而今天面對同組實力最弱且一勝難求的尼泊爾時，也未給對手太多抵抗機會，在全場僅被對手拿下2分的情況下，中華隊就以22：2勝出，收下分組賽3連勝，直抵8強。

今天與尼泊爾之戰，中華隊4位球員平均分攤上場時間，其中郭虹婷、陳昱潔分別拿下8分與7分，且讓尼泊爾16次出手僅進1球，拿下2分也創下分組賽階段單場新低。而中華隊在晉級8強後，將靜待12強結果出爐後決定對手，恐將碰上馬來西亞或是印度。

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