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柔道／楊勇緯亞運奪金又收生日大禮 獲選Visa代表隊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
柔道男神楊勇緯收26歲生日大禮，入選2024巴黎奧運Visa代表隊。圖／澄禹行銷提供
柔道男神楊勇緯收26歲生日大禮，入選2024巴黎奧運Visa代表隊。圖／澄禹行銷提供

台灣柔道男神楊勇緯甫在杭州亞運收穫金牌好成績，更收到一份祝賀大禮，正式入選Visa全球運動員支持計劃「Visa 代表隊（Team Visa）」，將與世界各地頂尖運動好手，以中華代表隊的身份一起勇闖2024年巴黎奧運。

楊勇緯前年東京奧運首度參賽即奪下銀牌，亮眼表現持續受到世界關注，本次入選Visa代表隊適逢26歲生日，楊勇緯也開心分享這份獨特生日禮物，「加入Visa代表隊與全球好手前進奧運，對我來說意義非凡，是很特別的生日禮物。我會持續挑戰自我、跟不同選手交流切磋，在奧運舞台帶來最佳表現。」

目前楊勇緯在柔道男子60公斤級全球積分排名第七，亞運結束後將接著參加10月下旬登場的112年度全國運動會，隨後11月飛往澳洲參加柏斯大洋洲公開賽，隨後前往日本移地訓練備戰12月的東京大滿貫，持續透過實戰和移地訓練調整狀態，積極為明年征戰體育界最高殿堂做好準備。

被問到參加2024年巴黎奧運會帶什麼，楊勇緯表示已經想好要怎麼打包行李，「除了必備的柔道服，還會再帶一張Visa卡吧，奧運場館每個地方都能刷，可以省下不少時間，讓我專心備戰，努力寫下好成績。」

楊勇緯獲選加入的Visa代表隊，是奧運全球唯一官方支付科技合作夥伴Visa自 2000年推出之運動員支持計劃，成立至今累積資助超過500位全球體壇好手，包括打破奧運最年輕選手紀錄的英國滑板少女斯凱布朗（Sky Brown）、以及8度奪下美國全能冠軍的體操天后拜爾絲（Simone Biles）都名列其中。

楊勇緯 亞運

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