Baby Sports「寶貝運動會」 國慶連假台北花博登場

Empower Taipei x Baby Sports「寶貝運動會」即將在國慶連假間10月7日至8日於台北花博爭艷館登場，購買每日限量30份的運動護照，除了七大運動項目之外，還能夠體驗WORKUTE AI 健身小精靈、身體素養評測、體智能探索、運動自媒體攝影棚，把可愛的小小體育主播影片帶回家。

台灣運動文創、中華民國迷你足球協會推出的Baby Sports「寶貝運動會」，和Empower Taipei合作，在台北花博園區一發表就受到熱烈關注，更選在10月7日至8日於台北花博爭艷館盛大推出，除了讓4至10歲的小朋友們，可以體驗足球、籃球、網球、田徑、桌球、羽球、高爾夫球，更有專業的指導員（教練）陪同小朋友們操作玩樂，一起玩運動、學運動、愛上運動。

Baby Sports「寶貝運動會」同時推出每日限量30份的運動護照，除了七大運動項目都可以玩之外，更可以體驗WORKUTE AI 健身小精靈、身體素養評測、體智能探索、運動自媒體攝影棚，即時小朋友的身體素養，適合的運動項目，以及拍攝影片超萌檔案直接帶回家。

「Workute AI健身小精靈」是一個結合AI智能辨識和趣味性的健身運動平台，讓人們可以隨時地隨心所欲地運動，不受空間和時間限制。透過AI判讀即時偵測人體33個肢體骨架、精確分析運動動作，確保使用者的姿勢正確，避免不適與受傷的風險，還有討人喜愛的精靈寵物陪伴使用者一起運動，為運動增添樂趣與動力，讓健身變得充滿樂趣且無壓力。

「體智能探索」則是透過一系列的認知功能檢測來瞭解孩童認知功能的狀態，並以此為據提供適當的體智能訓練方法，透過量身訂作的運動（運動處方）除了可以提升身體的運動能力，還能進一步反饋激發大腦潛能，增進身心適應力，提升由不同角度認識事物的能力，進而形成靈活的思維模式。

「虛擬攝影棚」為一小型多功能攝影棚，提供綠幕場景合成體驗，使用者進入綠幕區域可選擇搭配體育賽事轉播、體育課程節目製作、新聞主播等主題進行合成真人與虛擬場景合成作業，體驗體育電視節目錄製過程。

「小小PODCAST主持人」提供縮小版的專業錄音室體驗，使用者將以參加「寶貝運動會」為主題，錄製體驗感想，並可下載錄製成果，保存難得的錄音體驗。

迷你足球協會祕書長張武業表示，幼童身體素養評測方面希望透過「跑」、「運動力」、「上半身控制」、「下半身控制」、「平衡與穩定」等5大類動作，了解小朋友各種運動能力指標。

寶貝運動會提供多種以幼童為對象所設計的運動項目體驗，如足球、迷你高爾夫、桌球、體操等。本項活動同時結合「身體素養評測」透過小手拉大手效益，使參加評測的小朋友帶動其家庭了解運動對身體影響，引導投身運動興趣，延展小朋友與其家庭的運動習慣，提昇國民健康力。 小小孩體驗身體素養檢測。圖／台灣運動文創提供

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