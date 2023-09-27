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高雄羽賽／「左手重砲」林俊易晉16強 前球后奧原希望過頭關

中央社／ 台北27日電
超級100的高雄羽球公開賽今天進行會內賽事，無緣參加亞運的「左手重砲」林俊易名列頭號種子，首輪擊敗自家人廖倬甫闖進16強。。 圖／大專體總提供（資料照）
超級100的高雄羽球公開賽今天進行會內賽事，無緣參加亞運的「左手重砲」林俊易名列頭號種子，首輪擊敗自家人廖倬甫闖進16強。。 圖／大專體總提供（資料照）

超級100的高雄羽球公開賽今天進行會內賽事，無緣參加亞運的「左手重砲」林俊易名列頭號種子，首輪以21比17、16比21、21比14擊敗自家人廖倬甫闖進16強。

世界羽球總會的超級100高雄羽球公開賽男單共64籤，林俊易首輪輪空，今天在32強對上同球團的隊友廖倬甫，前2局雙方各取1局戰成平手。

關鍵第3局林俊易在12比10的時候，靠著出色的前、後場調動，搭配招牌的殺球拉出一波7比1的攻勢，以19比11領先後順利奠定勝基。

因為當初亞運選拔辦法和截止時間點的關係，讓目前世界排名第24名、台灣男單二哥的林俊易無緣參加杭州亞運，但他選擇參加這場超級100的賽事以賽代訓。

林俊易在接受媒體聯訪時說：「因為平常和廖倬甫是同球團的隊友，互相都會搭配練習，所以對彼此球路都相當熟悉，一開始打起來確實有些彆扭，但打開了之後就好很多了。」

這場高雄羽球公開賽除了眾多地主好手參賽外，還包括前球王、韓國好手孫完虎，前球后、日本好手奧原希望參賽。

曾在2017年拿過世錦賽金牌，並且2019年短暫當過2週世界球后的奧原希望，過去2年因為受傷的關係，世界排名跌到第29名，也成為日本第3女單。

不過奧原希望今天首輪對上實力有段差距的香港選手楊芯宜，仍輕鬆只用30分鐘直落二過關。奧原希望說：「能來台灣參賽蠻開心的，我還在適應這個場館的風向，希望後面可以表現越來越好。」

林俊易 羽球 奧原希望

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