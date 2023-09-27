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亞運射擊／最終輪繳完美表現 「證件妹」吳佳穎甜笑握拳

聯合報／ 特派記者曾思儒／杭州即時報導
吳佳穎速射第三輪射出滿分100分，開心和鏡頭打招呼。特派記者季相儒／杭州攝影
吳佳穎速射第三輪射出滿分100分，開心和鏡頭打招呼。特派記者季相儒／杭州攝影

中華射擊女將田家榛吳佳穎和杜禕依姿，上月世錦賽奪下25公尺手槍女子團體銀牌，杭州亞運挑戰再登頒獎台，昨天慢射結束排名第三，今天速射由「證件妹」吳佳穎和杜禕依姿先上場，結束後的團體賽成績暫列第4，最終就看田家榛表現。

慢射成績落後的吳佳穎，今天速射成績亮眼，前兩輪都射下97分，第三輪更射下滿分100分，且有9發是在內10圈，喜悅神情藏不住，結束資格賽所有賽程後忍不住雙手握拳，為自己表現慶賀。

女子25公尺手槍資格賽共60分，每發滿分10分，昨天先進行慢射30發，今天再進行速射30發，資格賽結束後3名女將的成績加總就是團體賽成績，資格賽排名前8的選手可晉級下午2點半的決賽。

昨天慢射成績，杜禕依姿以291分排名第9、田家榛289分暫居第13，「證件妹」吳佳穎以288分排名第16，3名女將成績加總868分暫居團體賽第3名，落後地主中國大陸的874分及印度隊的876分；今天速射，先上場的吳佳穎和杜禕依姿分別射出294分和285分，團隊成績遭原本第4位的南韓隊超車，暫時以3分差落後。

南韓和中華隊都各有一名選手還沒上陣，「四朝元老」田家榛成女將們奪牌希望。

中華隊3位女將都有亞運國手資歷，且是2014年仁川亞運10公尺空氣手槍團體賽銀牌班底，杭州尋求不同項目再登頒獎台，也要尋求下午個人賽決賽門票，目標吳佳穎、田家榛都有機會。

吳佳穎（左）速射第三輪射出滿分100分，開心表情藏不住。特派記者季相儒／杭州攝影
吳佳穎（左）速射第三輪射出滿分100分，開心表情藏不住。特派記者季相儒／杭州攝影
吳佳穎速射第三輪射出滿分100分，開心表情藏不住。特派記者季相儒／杭州攝影
吳佳穎速射第三輪射出滿分100分，開心表情藏不住。特派記者季相儒／杭州攝影
吳佳穎（右）速射第三輪射出滿分100分，開心和隊友杜禕依姿擁抱。特派記者季相儒／杭州攝影
吳佳穎（右）速射第三輪射出滿分100分，開心和隊友杜禕依姿擁抱。特派記者季相儒／杭州攝影
吳佳穎進行25公尺步槍資格賽速射。特派記者季相儒／杭州攝影
吳佳穎進行25公尺步槍資格賽速射。特派記者季相儒／杭州攝影
吳佳穎速射第三輪射出滿分100分，開心表情藏不住。特派記者季相儒／杭州攝影
吳佳穎速射第三輪射出滿分100分，開心表情藏不住。特派記者季相儒／杭州攝影
杜禕依姿進行25公尺步槍資格賽速射。特派記者季相儒／杭州攝影
杜禕依姿進行25公尺步槍資格賽速射。特派記者季相儒／杭州攝影

吳佳穎 田家榛 亞運

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