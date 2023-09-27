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足球／淡水草根足球節圓滿落幕 120名學童參與揮灑汗水

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
「2023淡水草根足球節」已於上周在真理大學圓滿落幕。圖／真理大學提供
「2023淡水草根足球節」已於上周在真理大學圓滿落幕。圖／真理大學提供

因颱風而延期的「2023淡水草根足球節」已於上周在真理大學圓滿落幕，此次活動共吸引近300名包含選手與現場加油的親友或觀眾齊聚真理大學的操場，在兩個小時的活動中，教練群們以歡樂的方式將足球運動介紹給孩子，並透過一開始的認識，加上體驗，進一步愛上足球，期待能夠培育出更多的足球運動愛好者。

「2023淡水草根足球節」由真理大學透過高教深耕計畫與淡水足球協會合作，藉由真理大學體育教育中心、運動管理學系與運動資訊傳播學系在運動管理專業上之優勢，再加上真大學生事務處的合作推展淡水地區推動足球裁判、教練及競賽等有助於足球運動發展的活動，落實大學社會責任，並與地方合作，推動有助於地方正向發展的事物。

真理大學體育教育中心主任陳志成說：「足球的推廣一定要向下扎根，同時營造社區大家對足球運動的喜愛才能提升國內足球的水準，就像我們看到阿根廷選手梅西的成功也是天賦與長期努力的結果。」

此次活動吸引近120名學童報名參加，他們不畏艷陽高照聆聽教練對足球運動的詳細講解、真大運管系與運資傳系學生在旁協助小小選手對足球的進一步認識，真大運資傳系的同學也扛起重重的攝影器材記錄此次活動的成果，整天的活動也在孩童的歡笑聲中與工作人員努力的汗水中畫下完美的句點。

梅西

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