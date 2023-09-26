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羽球／16歲泰國甜心知道IG粉絲暴增 但不看評論專注比賽

聯合新聞網／ 綜合報導
歐帕妮普不關注社群媒體。 報系資料照
歐帕妮普不關注社群媒體。 報系資料照

年僅16歲的泰國羽球甜心歐帕妮普（Pitchamon Opatniputh）今年在台北公開賽闖進4強，清純外型也令人驚艷，因此IG粉絲數暴增。不過她近日接受世界羽聯（BWF）訪問時說，自己不太看網友評論。

歐帕妮普女單世界排名第57、泰國選手中排第6，IG累積9.6萬名粉絲。她受訪時坦言，「我知道我有很多追隨者，但我不看評論，發文也不多，社群帳號會給經紀公司處理。」

歐帕妮普希望能把羽球能和社群媒體分開，並專注在羽球，「我希望生活有隱私，但我得到很多關注，因為社群媒體多了壓力。我想提高羽球水準，成為頂尖選手。」

歐帕妮普正代表泰國參加世界青年羽球混合團體錦標賽，她說，「進入台北賽4強給我很多信心，我現在身體和精神狀態都很好。」

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