全運會／市民演唱會登場 玖壹壹、告五人、林襄都來了

全國運動會10月21日將在台南登場，市長黃偉哲決定在開幕前一個周末，10月14、15日連續2個晚上，在南市體育場園區體育之心廣場舉辦「市民之夜」演唱會，為全運會暖身。今公布卡司，包括本土天團玖壹壹、超人氣天團告五人、創作才女白安、啦啦隊女神林襄等15組藝人演出，精彩可期。

副市長葉澤山今天代表市長宣布市民之夜演唱會的卡司，除玖壹壹、告五人、白安，還有創作歌手陳零九、影歌兩棲婁峻碩、艾薇、原子少年U:NUS、FEniX、VERA、AcQUA源少年等15組藝人演出。啦啦隊女神林襄、籃籃也來市民之夜為選手加油。

葉澤山表示，全運會將在21日開幕，昨天已展開聖火傳遞，而35個競賽項目已有7項先比賽，台南已拿下7金11銀9銅，期待接續的比賽，能有更好的成績表現。配合全國運動會的登場，市府規畫賽前一周末，規畫2場以市民為主體的音樂晚會，並融入體育推廣活動，除了為即將到來的賽事活動暖身，鼓勵市民一起來為參賽選手加油，也提供街舞比賽勝出團隊表演舞台，藉此推廣街舞活動及運動風氣，展現臺南的健康與活力

葉澤山說，全運會是培育無數亞奧運選手的搖籃，「今年台南．明年巴黎」，台南市已做好充分的準備，期許南市的選手全力爭取優異表現，把獎牌留在家鄉。黃偉哲指出，台南睽違16年再度承辦賽事，全國運動會是國內競技等級最高的亞奧運綜合型運動賽會，除提高第1名獎金到35萬元，把辦理運動會的主軸回歸到主角運動員身上，更以辦喜事的心情，除喜迎來自22縣市約1萬餘名選手，並邀請全國民眾來台南，看比賽、吃美食並悠遊巷弄迷人風情。

記者會邀請AcQUA源少年隊長黃莑茗表演，他是麻豆出身的北漂學子，適逢中秋佳節前夕回故鄉參與市民之夜卡司宣傳記者會，除獻唱剛發行的單曲 當作回禮，並不忘為故鄉麻豆高品質文旦作推銷，葉澤山也致贈他蜂蜜，希望被粉絲封為「莑糖」的黃莑茗也被台南優質蜂蜜圈粉，黃莑茗則回贈紀念衫。黃莑茗也預告在市民之夜演唱會當天，AcQUA源少年會安排solo演出，大家可以期待一下。

新聞處提醒，大家來參加市民之夜演唱會及全運會，期間消費還可以參加台南購物節活動，消費累計滿1百元可獲得購物節1組抽獎序號，有iPhone、百萬名車以及神秘大獎可抽。體育局也提醒民眾持續關注「112年全國運動會在台南」FB粉絲團舉辦各種豐富的抽獎活動。 全國運動會10月21日將在台南登場，10月14、15日連續2個晚上，在南市體育場園區體育之心廣場舉辦「市民之夜」演唱會，為全運會暖身。記者鄭惠仁／攝影

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