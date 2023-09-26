網球／疫情睽違3年 南瀛盃國際青少年錦標賽開打

現場擺放的各項賽事獎盃。記者謝進盛／攝影

因疫情睽違3年的南瀛盃國際青少年網球錦標賽，今年再度在台南新營開打，主辦單位籲請民眾前往為選手加油，祝福台灣選手能將冠軍留在台灣。

2023年南瀛盃國際青少年網球錦標賽是由南市府偕同中華民國網球協會、臺南市體育總會網球委員會及安定國中協力舉辦，為國內目前最高等級國際青少年網球賽事；參賽選手皆在世界青少年網球排行裡榜上有名，擺脫疫情干擾，賽事9月24日至10月1日在新營網球場登場。

台南市政府體育局今開記者會說明賽事，市長黃偉哲等人出席，期盼透過此次賽事，能在台南撒下網球的種子，也盼台灣選手將冠軍留在台灣。

體育局說，本屆賽事共有20個國家選手參賽，包含台灣、日本、馬來西亞、澳洲、新加坡、印度、越南、香港、加拿大、中國、美國、法國、義大利、泰國、南非、以色列、波蘭、波多黎各、俄羅斯及紐西蘭。

其中，南市地主男子選手陳冠守為目前台南排名最高選手（ITF排名：315），女子選手則為朱莉亞（ITF排名：195）。 與賽的中外選手出席記者會。記者謝進盛／攝影

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