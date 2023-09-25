排球／永信杯 豐原高商驚險晉四 邁向8連霸

第50屆永信杯全國排球錦標賽各組大勢逐漸明朗，豐原高商男排今天遭遇麥寮高中頑強抵抗，苦戰三局後以2：1勝出，有驚無險搭上高男組四強列車，朝8連霸目標再向前邁進一步。國女組尋求3連霸的台中雙十國中則順利挺進四強。

這項比賽25日續在台中大甲鐵砧山較勁，高男組共28隊角逐，分9組單循環預賽後取分組冠軍晉決賽，潮州高中決賽首役以2：1勝苑裡高中、曾文農工26：24、25：22勝大同高中，龍津2：0勝明德，和豐原高商一同晉級四強。

豐原高商對麥寮高中之戰，雙方一開賽便劍拔弩張互不相讓，比數咬得相當緊，地主豐原高商以25：20拔得頭籌，但麥寮高中第二局馬上以25：21還以顏色，1：1讓戰局回到原點。

第三局麥寮乘勝追擊，以7：5、11：10數度領先，豐商隊長畢宗元攔網成功追成11平，林祐廷Ace球拿下超前分，但下一顆發球失誤又變平手，終場豐商張廷翰四號位攻擊得手拿下賽末點，以15：13拿下最後勝利，挺進四強。

目前就讀彰化師大碩三，今年二月到豐商擔任代理專任教練的焦璿誠表示，隊中有三名主將受傷，戰力大受影響，其中潘品宇和錢毓承高掛免戰牌，劉彥呈帶傷上陣，今天整體而言防守不錯，但非受迫性失誤太多，是陷入苦戰主因。

社男組豐商明緯以2：1打敗龍津高中，和陽明交大、雲象工程和可利X信仰運動一起晉級四強；社女組鶯歌工商2：0勝永勝實業，和苑裡高中、北港高中及中信學院一同搭上四強列車，其中，中信打敗從馬來西亞跨海來台參賽的天涯排球隊。

國女組尋求三連霸的雙十國中以25：16、25：12勝至正，和桃市建國、雲縣建國和大觀國中一同晉級四強；大專男子組前四強為海洋大學、暨南大學、南台科大和中興大學。

六年級男童組方面，首度參賽的屏東霧台國小以直落二打敗北辰，和以2：1力克礁溪的月眉國小、大雅國小藍隊和桃市大成攜手晉級四強。

五年級男童組上屆冠軍苑裡國小以0：2敗給東興，衛冕夢碎，讓東興和佳義、麥寮、礁溪國小一起搭上四強列車。大會明天將在原場地進行最後一天賽事，歡迎大家一同攜家帶眷到鐵砧山來欣賞精采的決賽。

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