足球／中華隊南北雙線作戰 5人制亞洲盃資格賽10月開踢

中華足球協會今天舉行聯合宣傳記者會，將於10月7至11日在台北市立大學體育館（天母校區）辦理2024亞足聯五人制足球亞洲盃資格賽分組賽，以及10月12、17日在高雄國家體育場辦理2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第一輪賽事。

中華五人制足球國家代表隊將與日本、澳洲同組競技，爭取進軍明年在泰國舉辦的五人制足球亞洲盃會內賽；11人制的藍翼軍團在歷經6月及9月國際積分邀請賽後，將正式挑戰世界盃第1輪面對東帝汶的兩場賽事，尋求晉級第2輪小組賽資格，由於東帝汶放棄主場，原定主客場的兩回合賽事都在高雄國家體育場進行，兩項賽事售票也在今天中午於udn售票網火熱上架啟售。

中華足協理事長王麟祥自上任以來不斷推動足球發展，6月主場對陣泰國、9月主場對戰菲律賓，吸引共計破萬名球迷進場，看到台灣足球燃起風潮，全台各地的觀眾透過線上線下一起享受足球比賽的刺激。

接下來10月南北兩項國際賽事希望更多人進場支持一同捍衛主場，除了服務進場球迷朋友，足協也會全力促成賽事直播服務，讓更多人能一起為中華隊打氣並持續打造台灣人收看足球的習慣，進而影響基層足球的發展，從旁透過球星與應援文化的建立，最後方能逐步邁向職業化。

中華隊總教練懷特（Gary White）表示，經過6月與9月的備戰與磨合，大家可以看到這支中華隊擁有無限的潛力，目前的士氣高漲，選手與教練團都準備為國家隊獻出最好的表現，不只要通過第一輪考驗，更要衝擊第二輪小組賽。

陳庭揚6月對戰泰國最後一刻敲進追平球，特地出席記者會，雖然自己有一些小傷勢，希望能為中華隊盡一份心力；談到對手東帝汶，其實不陌生，對方球風很剽悍，但中華隊也非省油的燈，希望大家進場支持藍翼軍團。

因為五人制國家代表隊正在泰國移地訓練不克出席，同是國家隊的一分子當然也要幫忙宣傳，「在天母看完五人制亞洲盃資格賽，剛好可以接著來高雄看世界盃資格賽，10月滿滿的中華隊足球饗宴。」他說。

2024亞足聯五人制足球亞洲盃資格賽將在10月7、9、11日在台北市立大學天母校區體育館進行，2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第一輪則在10月12、10月17日於高雄國家體育場進行，球迷矚目的兩項賽事售票也在udn售票網火熱販售中，希望吸引更多球迷進場為中華隊加油。 陳庭揚（左起）、中華足球協會理事長王麟祥、中華隊總教練懷特（Gary White）。圖／中華足球協會提供 中華足球協會理事長王麟祥。圖／中華足球協會提供 陳庭揚（左起）、中華足協理事長王麟祥、中華隊總教練懷特（Gary White）。圖／中華足球協會提供 中華隊總教練懷特（Gary White）。圖／中華足球協會提供

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