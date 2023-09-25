足球／世界盃暨亞洲盃資格賽 中華男足10月迎戰東帝汶

2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽首輪賽事，將於10月12、17日在高雄國家體育場由中華男足迎戰東帝汶。總教練懷特說：「經過4場國際友誼賽的磨練後，全隊實力、默契都倍增。」

中華男足「藍翼軍團」從今年6月起，接連對戰泰國、菲律賓、新加坡共4場友誼賽，其中除了對新加坡以1比3落敗外，其餘對泰國踢和、2戰菲律賓則拿下1勝1和。

10月12、17日對東帝汶的2場比賽，原本應該是一主一客場的賽制，但因為東帝汶國內並沒有符合國際足球總會（FIFA）規定的場地，因此放棄主場，改由2場都在台灣進行。

懷特（Gary White）在接受媒體聯訪時說：「目前全隊都很開心準備世界盃，我相信經過4場國際友誼賽的磨練後，全隊的默契和實力都有明顯進步，我大概也知道要帶哪些球員去參加這次的賽事。」

出席記者會的球員陳庭揚則說：「東帝汶的球風非常剽悍，每一球都很拚很纏，但我相信中華男足也非省油的燈，另外更希望台灣的球迷可以進場幫我們加油打氣。」10月12、17日的2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽首輪賽事已開賣門票。

除了2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽首輪賽事外，10月7日起也將在台北市立大學天母校區進行2024亞足聯五人制足球亞洲盃資格賽，中華將先後和日本、澳洲交手。

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