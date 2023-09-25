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亞運柔道／力退地主蔡琪 35歲連珍羚4度參賽首闖亞運金牌戰

亞運柔道／連珍羚力退地主隊蔡琪 勇闖生涯首次金牌戰

攝影中心／ 記者季相儒／杭州即時報導
連珍羚壓制對手成功後高舉雙手隨後掩面而泣。特派記者季相儒／攝影
連珍羚壓制對手成功後高舉雙手隨後掩面而泣。特派記者季相儒／攝影

台灣「柔道女王」連珍羚杭州亞運突破自己亞運紀錄，她今天在4強賽在「黃金得分賽」中壓制得分，力退地主大陸隊蔡琪，生涯首闖亞運金牌戰。

目前世界排名19的連珍羚，4強面對世界排名21的地主蔡琪，正規賽沒能分出高下，對手雖先領到指導，連珍羚接續也領到指導，兩名選手更同時領到第2次指導；進入黃金得分賽，雙方仍互不相讓，直到進行4分45秒，連珍羚壓制對手成功，辛苦搶下金牌戰門票，稍晚最終戰將和日本4屆世錦賽金牌玉置桃對決。

連珍羚壓制對手成功後高舉雙手。特派記者季相儒／攝影
連珍羚壓制對手成功後高舉雙手。特派記者季相儒／攝影
連珍羚壓制對手成功後高舉雙手。特派記者季相儒／攝影
連珍羚壓制對手成功後高舉雙手。特派記者季相儒／攝影
台灣「柔道女王」連珍羚杭州亞運突破自己亞運紀錄，她今天在4強賽在「黃金得分賽」中壓制得分，力退地主大陸隊蔡琪，生涯首闖亞運金牌戰。。特派記者季相儒／攝影
台灣「柔道女王」連珍羚杭州亞運突破自己亞運紀錄，她今天在4強賽在「黃金得分賽」中壓制得分，力退地主大陸隊蔡琪，生涯首闖亞運金牌戰。。特派記者季相儒／攝影
台灣「柔道女王」連珍羚在4強戰進入黃金得分賽，雙方仍互不相讓，直到進行4分45秒，連珍羚壓制對手成功。特派記者季相儒／攝影
台灣「柔道女王」連珍羚在4強戰進入黃金得分賽，雙方仍互不相讓，直到進行4分45秒，連珍羚壓制對手成功。特派記者季相儒／攝影

連珍羚 亞運 世錦賽

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