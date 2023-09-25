亞運柔道／連珍羚力退地主隊蔡琪 勇闖生涯首次金牌戰
台灣「柔道女王」連珍羚杭州亞運突破自己亞運紀錄，她今天在4強賽在「黃金得分賽」中壓制得分，力退地主大陸隊蔡琪，生涯首闖亞運金牌戰。
目前世界排名19的連珍羚，4強面對世界排名21的地主蔡琪，正規賽沒能分出高下，對手雖先領到指導，連珍羚接續也領到指導，兩名選手更同時領到第2次指導；進入黃金得分賽，雙方仍互不相讓，直到進行4分45秒，連珍羚壓制對手成功，辛苦搶下金牌戰門票，稍晚最終戰將和日本4屆世錦賽金牌玉置桃對決。
2023杭州亞運 一起為中華隊加油
▪ 最新中華隊快報
▪ 中華隊點將錄
▪ 賽程與轉播表
▪ 籃球賽程、戰績與比分表
▪ 棒球賽程、戰績與比分表
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言