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定向越野／朱崙盃暨全國排名賽 賴賢鴻竄出封王
2023朱崙盃全國定向越野錦標賽暨全國排名賽，24日在嘉義縣蒜頭糖廠蔗埕文化園區舉行，新秀賴賢鴻在男子菁英組首次奪冠，一姐黃敏惠則是繼續在女子菁英組封后。
中華民國定向越野協會為了推廣定向越野運動，使其能夠成為全民運動，積極舉辦定向越野活動與賽事，2023朱崙盃全國定向越野錦標賽暨全國排名賽，成績將做為遴選參加2023年國際賽事代表隊選手參考依據。
中華民國定向越野協會祕書長陳薇婷表示，「這次比賽，我們選在嘉義縣蒜頭糖廠舉辦，新場地，碰到天氣熱，還是有很多家庭參與。」
曾在大專組寫下4連冠的賴賢鴻，在菁英組的戰績並不是前段班，暑假他特地到中國雲南麗江進行高原訓練，在這次比賽展現成效，他以13分58秒拿下冠軍，也是他在菁英組的首個冠軍，楊正宇則是以14分10秒獲得第2名，楊晁青14分21秒取得第3名。
賴賢鴻談到能奪下首冠，「這次整個過程，跑得很流暢，這次暑訓讓我的跑步能力提升很多，未來的目標是希望能參定向越野的世錦賽。」
不只是國內賽、月初的印尼國際賽，黃敏惠都展現一姐的實力，拿下金牌，這次女子菁英組的比賽也沒例外，她以14分54秒封后，比第2名的陳怡芳（17分21秒）快了近3分鐘，江品宣則是以17分55秒獲得第3名。
「感覺這是最近比賽最熱的一天，在大熱天下跑，是很大的挑戰，專注力也一大考驗。」黃敏惠賽後說：「我跑得順暢，沒有出現太大的失誤。」
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