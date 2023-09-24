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田徑／新北城市盃 林志成打破男子撐竿跳全國紀錄

聯合報／ 即時報導
屏東縣林志成（左一）打破男子撐竿跳全國紀錄。圖／游志皓提供
屏東縣林志成（左一）打破男子撐竿跳全國紀錄。圖／游志皓提供

亞運在杭州熱戰，國內比賽也傳出佳績。屏東縣好手林志成在新北城市盃全國田徑公開賽打破男子撐竿跳全國紀錄，將黃正琦保持的全國紀錄往上推進3公分。黃正琦去年在新北城市盃全國田徑公開賽締造5公尺35全國紀錄。林志成今天跳過5公尺38，連兩年在這項比賽都有佳績出現。

中華田徑協會理事長葉政彥將頒發林志成打破全國紀錄獎金4萬元、教練獎金2萬元。田協祕書長王景成說，田徑隊今天出發前往杭州，希望近日來的好消息，激勵選手在亞運締造佳績。

田徑 亞運

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