田徑／新北城市盃 林志成打破男子撐竿跳全國紀錄

2023永達盃高雄國際輪椅網球公開賽最終日，日本好手在各個組別都展現強悍實力，包含鈴木康平奪下男單Main組冠軍，船水梓緒里收下女單Main組冠軍，鈴木康平／任胡垣獲得獲得男雙Main組冠軍，高室冴綺

2023-09-24 18:53