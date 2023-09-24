排球／永信杯第二日 淵湖同盟長青組奪冠

第50屆永信杯全國排球錦標賽今天（24日）繼續在台中大甲鐵砧山較勁，由台體大校友組成的永發停車在社男九人制組稱王，拿下繼44、45屆後的第三冠；公教機關組北市教聯重登王座；長青九人混合組新航快遞四連霸夢碎，冠軍落入淵湖同盟手中。

賽事第二天共產出三組冠軍，本屆大會第一冠得主是社男九人制組永發停車，亞軍崇友實業，季軍台塑新港廠排球社，殿軍華僑校友。

在冠軍戰以2：1（21：17、14：21、21：18）打敗崇友實業的永發停車，由成佳財企業有限公司老闆何泰樺身兼領隊與球員，陣中張俊峰、廖志峰、徐盈淵、鄭長榮、許智恭等人都是國、高中老師。何泰樺表示，陣中成員基本上就是台體大校友，因為大家平日分散各地各自忙碌，就只能自行練體能，至於今天苦戰三局後勝出關鍵？何泰樺說：「穩定性比對手好一點。」

公教機關組方面，第45屆、46屆冠軍北市教聯技高一籌重登王座，亞軍南市鐵漢軍警消，季軍台南市，殿軍寶島第一線。

長青九人混合組大洗牌，尋求四連霸的新航快遞1：2敗給東海校友，和四強無緣，最後淵湖同盟奪冠，帝郎企業第二，陳安老漁行第三，東海校友第四。

被視為地主希望的豐原高商男排隊原訂今天上午11點30分對戰花蓮高中，但因對手棄賽，最終以二連勝之姿直接晉級決賽，朝八連霸之路繼續邁進。

今天登場的社女組共21隊與賽，分7組單循環預賽，取各組冠軍晉級決賽，台中市東山高中首役對到極速超冗，以25：3輕鬆拿下首局後，第二局頻頻走馬換將練兵為決賽作準備，以26：24再下一城，2：0獲勝。

不久前在HVL高中甲級排球聯賽拿下隊史首冠的上屆高女組冠軍鶯歌工商，今年兵分兩路，HVL冠軍隊挑戰社女組，現任主力陣容則報名高女組，在高女組首戰遇到長億高中，以25：9、25：20過關。 高女組鶯歌對台中長億高中。圖／永信杯提供

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