足球／全台最萌賽事 全國迷你足球賽兵分五路開踢

112年度全國迷你足球賽昨天在全台兵分五路開踢，台北站賽事在統一時代百貨二樓夢廣場展開為期二天的比賽，首日產生三隊冠軍，分別為U6-A 組TFA米蘭旗艦隊、U6-B組Taipei Play One U6、U8-A組TFA阿賈克斯隊。

迷你足球協會秘書長張武業表示，中華男足代表隊日前在杭州亞運贏得65年來首勝成為今日家長們熱烈討論的話題，今年參賽的小球員球技比以往更成熟，個人技巧也更出色，希望藉此賽事能發掘更多未來國手。

冠名贊助商雲豹能源已經連續第七年支持迷你足球賽事，今年更是擴大冠名贊助「國民小學雲豹能源迷你足球賽」，雲豹能源行銷公關部資深經理張祐慈代表出席台北場活動，並頒發雲豹獎給MVP小朋友。她說：「我們支持幼兒足球，不僅是要培養小朋友從小運動，長期的支持更是希望拓展國內幼兒足球發展，甚至有機會培育出未來足球之星，同時也體現雲豹在地關懷的企業理念。」

尤其，每年都特別設立「雲豹MVP」的獎勵，從冠軍隊伍中由教練選出表現出色的小球員，頒給雲豹MVP獎，鼓勵小朋友發揮運動精神，在比賽中不能只有勝負，更要以團隊為主，培養團隊默契，一起「快樂踢球趣」。

U8組PLC俱樂部小球員仇哲為一歲便跟著哥哥一起玩足球，也學會團隊合作的觀念，總是懂得跟隊友在練習時互相幫忙，哲為媽媽表示由於哲為爸爸在國外時曾經是足球選手，因此從小在父親及哥哥的影響下便學會自律的生活，父母親也會偷偷挑選適合他的球隊，並要他學會贏球時增加自信、輸球時學會面對失敗、勇敢承，儘管結果不如預期，但只要努力付出就會獲得成長的養分。

迷你足球推廣大使許淑華在百忙中仍堅持抽空前來為小選手加油打氣，她認為台灣的基層幼兒足球發展在她協助推動下已逐漸成為風潮，這十年來已完成階段任務，接下來便是場地問題，未來希望能爭取在公共設施裡增加足球場地及周邊設施，在百貨公司及購物中心舉辦幼兒足球是非常好的創意，能獲得球員家長及店家雙贏的局面，未來除了持續加強推廣幼兒足球多元發展也希望能吸引更多企業投入軟硬體。

台北區賽事也特別商請來自美國的人氣國民美食-手拿點心蝴蝶餅「Auntie Anne's」，在美國的美式足球比賽經常看到球迷一邊吃著蝴蝶餅一邊觀賞比賽，現在不用出國也能品嚐到Auntie Anne's的獨有滋味，只要今、明二天前來統一時代百貨二樓夢廣場參觀迷你足球台北區賽事便有機會一飽口福，除了能享用獨家特製配方新鮮製成、Q軟中帶著嚼勁的美味蝴蝶餅與焗烤安緹堡，也提供當日新鮮現榨的道地美式檸檬飲品「經典冰檸檬」，是最完美的搭配，大台北的球迷朋友千萬別錯過。 TFA俱樂部再添一冠。圖／迷你足球協會提供

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