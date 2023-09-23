輪桍網球／2023永達盃高雄國際公開賽冠軍戰列強就位 男單日韓對決、女單日本內戰

2023永達盃高雄國際輪椅網球公開賽戰火持續升溫，23日四強戰火光四射，男單Main組方面，由日本鈴木康平與南韓任胡垣率先突圍，女單Main組則是兩名日本好手高室冴綺與船水梓緒里先後搶下晉級門票，總計在明日男、女單打Main組兩場冠軍賽，一共將有3名日本選手準備挑戰最終王座。

在本屆永達盃高雄國際輪椅網球公開賽男單Main組表現強勢的鈴木康平，四強戰依舊銳不可擋，以6比0、6比1直落二擊敗日本同鄉藤本佳伸，準備與南韓年輕好手任胡垣在冠軍戰正面交鋒。

相較於多數輪椅網球選手以底線攻防為主，鈴木康平比較擅長上網的侵略球風，他還笑說：「我很喜歡這樣積極的打法，除了自己能夠得分，還能夠帶給對手壓力，當看到對手因為我的球路而感到苦惱時，我確實會感到開心，所以，我一直努力用這樣的模式爭取勝利。」

接下來，鈴木康平將在永達盃高雄國際輪椅網球公開賽男單Main組冠軍戰強碰任胡垣，他們兩人在日前剛在勝利盃國際輪椅網球臺灣公開賽男雙Main組奪冠，而來到永達盃高雄國際輪椅網球公開賽，他們也再度攜手挑戰男雙Main組賽事，為兩人的冠軍戰對決戲碼增添更多話題性。

而本屆永達盃高雄國際輪椅網球公開賽女單Main組頭號種子的船水梓緒里，在四強賽遭遇泰國52歲傳奇好手Sakhorn Khanthasit，兩人鏖戰將近3個小時，船水梓緒里才以6比4、6比3搭上冠軍賽列車。

船水梓緒里表示，過去從沒贏過Khanthasit，因此，這次對決之前，她特別做了許多功課，尤其針對Khanthasit以後場為主的打法，船水梓緒里在發球與擊球時都加入更多旋轉元素，藉此破壞Khanthasit的擊球節奏，並把對手拉近自己的步調內，才順利進入冠軍戰，接下來，船水梓緒里能否繼2018年勝利盃國際輪椅網球臺灣公開賽後再度於台灣奪冠，將是本屆永達盃高雄國際輪椅網球公開賽女單Main組冠軍賽的觀戰焦點之一。

另外，台灣今年亞帕運國家隊「雙黃組合」黃子軒／黃楚茵，在這次永達盃高雄國際輪椅網球公開賽也順利進到雙打QUAD組冠軍賽，他們能否藉此賽事儲備更多挑戰杭州亞帕運的能量，將是參賽的另類重點課題。

永達盃高雄國際輪椅網球公開賽自2017年起落腳港都，成為高雄層級最高且最具代表性的國際輪椅網球賽事之一，甚至成為亞洲區重要的ITF巡迴賽之一，而高雄市政府運發局與中華民國身心障礙者休閒運動推廣協會合作多年，在橋頭竹林網球中心多次舉辦重大輪椅網球國際賽事，期盼讓全世界看見台灣、看見高雄完善的無障礙規劃與對身障族群友善的環境，以及高雄對公益關懷的投入。最後，永達盃高雄國際輪椅網球公開賽執行長劉耀台也特別感謝永達保險經紀人股份有限公司、財團法人明怡基金會、晶豪科技股份有限公司、福又達生物科技股份有限公司及凱靖科技有限公司的贊助，才能促成這樣精彩的國際賽事。

日本高室冴綺晉級冠軍賽。 主辦單位提供

日本船水梓緒里搭上冠軍戰列車。 主辦單位提供

日本鈴木康平收下冠軍賽門票。 主辦單位提供

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