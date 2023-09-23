日月潭公開水域游泳錦標賽今登場 卓承齊游出9連霸

日月潭萬人泳渡明天舉辦，日月潭公開水域游泳錦標賽今天率先登場，2千多名泳將展同時水下競技相當壯觀，卓承齊以28分40秒成績游完3公里，游出九連霸紀錄，為下周參加杭州亞運博得好頭采，希望能順利奪牌。

日月潭公開水域游泳錦標賽分菁英組、競賽組及挑戰組，從朝霧碼頭到伊達邵全長3公里游距。挑戰組需背魚雷浮標，菁英及競賽組選手不背浮標，以自由式成績作為中華泳協選拔國手，參加世界馬拉松游泳賽，及全國運動會馬拉松游泳參賽成績依據，選手都全力以赴。

日月潭公開水域游泳錦標賽今天登場，也是國手選拔的重要賽事，參賽泳將個個身手矯健。圖／南投縣政府提供

南投副縣長王瑞德說，今年公開水域錦標賽，菁英組18名頂尖國手參加，競賽組有149人，挑戰組有2402人參加，今年也舉辦SUP立式划槳競賽。日月潭水域環境極佳，縣政府這幾年打造為世界級馬拉松長泳比賽場域，2019年獲國際游泳總會（FINA）馬拉松游泳世界巡迴系列賽最優質場地，中華泳協也成功爭取2024亞洲公開水域游泳錦標賽在日月潭舉辦。

公開水域游泳錦標賽已經辦 9屆，卓承齊每一屆奪冠。卓承齊說，他每天游泳20公里，這次泳渡水溫約27度，游起來特別舒暢，王瑞德也代表縣長許淑華送上祝福，預祝卓承齊在亞運奪得佳績。

日月潭公開水域游泳錦標賽今天登場，2千多名選手從著伊達邵奮力前進。圖／南投縣政府提供

明天第41屆日月潭萬人泳渡，共有1935隊，2萬4636人，國際泳客計有33國317人，身障泳士也有61隊195人。縣政府動員消防局、警察局、衛生局，並邀請中華民國運動訓練會、中華民國潛水救難協會、台中市消防局海龍義消救生分隊、南投縣紅十字會等負責水上、水下救生任務。消防署特種搜救隊人員支援空中緊急醫療轉診任務，確保所有選手安全。

商品推薦

udn討論區