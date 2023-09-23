排球／第50屆永信杯開打 挑戰8連霸豐商輕騎過首關

第50屆永信杯全國排球賽今天在台中大甲鐵砧山隆重開幕，台中市副市長王育敏和與會貴賓共同扣出一記好球，宣告大會正式開始，尋求8連霸的高男組豐原高商、劍指4連霸的長青九人混合組新航快遞都順利闖過頭關。

因新冠疫情停辦兩年的永信杯排球賽今年霸氣回歸，366支參賽隊伍將競逐15組錦標，開幕典禮上午9時15分在永信運動公園舉行，台中市副市長王育敏、體育局局長李昱叡、體育署競技運動組科長周德倫、立委蔡其昌等貴賓與會。

台中市副市長王育敏代表市長盧秀燕，捎來對永信杯的肯定與祝福，大會會長李芳裕以大家長身分，歡迎來自全國各地的排球勁旅以會友，並感謝一路上幫助過永信杯的所有人，包括排球協會、台中市府團隊等。

「永信50，感恩有您」是本屆永信杯主題，欣逢永信杯50年，許多排壇耆老都出席開幕典禮，包括第一屆曾帶隊參賽的張澤彥校長，及拿下19座冠軍的新峰排球隊陳春興等老球友。

今年永信藥品也特別邀請集團成員之一的永信東南亞控股組隊共襄盛舉，總裁李芳信博士特別贊助馬來西亞當地的天涯排球俱樂部組成天涯排球隊跨國征戰，一起見證跨越半個世紀的永信杯排球賽。

大會也別開生面舉行「坐地排球」表演賽，鼓勵腿部截肢、腦癱、脊髓損傷及肢體殘疾者以此健身。坐地排球男子組網高1.15公尺，女子組1.10公尺，防守隊員可直接攔截發球、手和腳越過中線只要立即收回到己場，不算犯規。

高男組共28隊與賽，先分9組進行單循環預賽，由分組冠軍晉級決賽，在高男組尋求8連霸的豐原高商，首役對上僑泰高中，一如賽前所料，以25：8、25：12直落二輕騎過關，明天上午11點30分將對上花蓮高中。

由全國大專體育總會祕書長余清芳領軍的長青九人混合組新航快遞，首役以21：11、21：17直落二打敗大城排球俱樂部隊，追求連續第4冠路上有了好的開始。

本屆6年級女童組共40隊伍報名居各組之冠，6年級男童組37支隊次之，5年級男童組35隊，限制24隊報名參賽的社男組，開放報名不到一週隨即額滿，是最熱門的組別。今年永信杯自9月23日至26日一連進行四天，歡迎大家一起來永信運動公園為球隊加油打氣。 「坐地排球」表演賽鼓勵腿部截肢、腦癱、脊髓損傷及肢體殘疾者以此健身。圖／永信杯全國排球賽提供 豐原高商畢宗元（左二）中間突破對手攻擊得分。圖／永信杯全國排球賽提供

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