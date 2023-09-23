快訊

才喊「撤退」就爆炸！屏東工廠大火釀死傷 時間軸還原驚險救災過程

評／壞蛋的吹哨者遭死亡威脅 黑道治國不演了

下班注意！國1高架桃園路段5車追撞 北上「紫爆」回堵6公里

高球／吳佳晏奪第3座JLPGA次巡賽冠軍 穩坐獎金后

中央社／ 東京23日專電
吳佳晏奪得第3座日本女子職業高球冠軍。 截圖自吳佳晏粉絲團
吳佳晏奪得第3座日本女子職業高球冠軍。 截圖自吳佳晏粉絲團

19歲旅日高爾夫球好手吳佳晏今天在日本女子職業高爾夫（JLPGA）次巡賽「中國新聞女子盃」賽以低於標準10桿的206桿奪冠，這是她第3座奪得日本女子職業高球冠軍，穩坐獎金后寶座。

「中國新聞女子盃」（The Chugoku ShimbunChupea Ladies Cup）賽今天在日本廣島縣廿日市市的芸南CC舉行決賽回合，吳佳晏勇奪冠軍。

21、21日這兩回合共有57人出賽，吳佳晏第一天排名第10名、第2天第14名，今天決賽奪冠，是她在日本次巡賽奪得的第3勝。這次她獲得優勝獎金360萬日圓（約新台幣79萬元），總獎金累積突破2000萬日圓，穩坐獎金后寶座，且金額遙遙領先第2名。

賽後，吳佳晏接受媒體採訪時表示，對於自己今天逆轉勝的表現感到滿足。

吳佳晏今年6月18日在JLPGA次巡賽靜岡新聞SBS高球賽拿到生涯首座日本職業賽事冠軍，7月28日在JLPGA次巡嘉實多女子高球賽奪冠，拿到第2座日本職業賽事冠軍。

吳佳晏 高爾夫

延伸閱讀

日本修法防奧客 鬧事可拒絕入住甚至究責

直擊／波多野結衣親破「AV退休」傳言 「繼續做下去」

四方安全對話外長會議 強烈反對片面改變現狀

日本2023年首例日本腦炎現蹤熊本 患者無意識

相關新聞

輪桍網球／2023永達盃高雄國際公開賽冠軍戰列強就位 男單日韓對決、女單日本內戰

2023永達盃高雄國際輪椅網球公開賽戰火持續升溫，23日四強戰火光四射，男單Main組方面，由日本鈴木康平與南韓任胡垣率先突圍，女單Main組則是兩名日本好手高室冴綺與船水梓緒里先後搶下晉級門票，總計

高球／吳佳晏奪第3座JLPGA次巡賽冠軍 穩坐獎金后

19歲旅日高爾夫球好手吳佳晏今天在日本女子職業高爾夫（JLPGA）次巡賽「中國新聞女子盃」賽以低於標準10桿的206桿奪...

日月潭公開水域游泳錦標賽今登場 卓承齊游出9連霸

日月潭萬人泳渡明天舉辦，日月潭公開水域游泳錦標賽今天率先登場，2千多名泳將展同時水下競技相當壯觀，卓承齊以28分40秒成...

排球／第50屆永信杯開打 挑戰8連霸豐商輕騎過首關

第50屆永信杯全國排球賽今天在台中大甲鐵砧山隆重開幕，台中市副市長王育敏和與會貴賓共同扣出一記好球，宣告大會正式開始，尋...

帕拉跆拳道／世帕錦蕭翔文鍍銀 陳健強明拚獎牌

我國帕拉跆拳道好手在墨西哥傳來捷報，於2023年帕拉跆拳道世錦賽K44級58公斤級選手蕭翔文一路過關斬將，奪下一面銀牌，...

台中萬坪中央球場啟用 推運動平權設女性優先專區

台中市長盧秀燕上任以來，積極興建各類重要運動建設，其中擁有全國最大人工草皮運動場及10面籃、排球場的「中央球場」昨天晚間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦