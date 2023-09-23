高球／吳佳晏奪第3座JLPGA次巡賽冠軍 穩坐獎金后

19歲旅日高爾夫球好手吳佳晏今天在日本女子職業高爾夫（JLPGA）次巡賽「中國新聞女子盃」賽以低於標準10桿的206桿奪冠，這是她第3座奪得日本女子職業高球冠軍，穩坐獎金后寶座。

「中國新聞女子盃」（The Chugoku ShimbunChupea Ladies Cup）賽今天在日本廣島縣廿日市市的芸南CC舉行決賽回合，吳佳晏勇奪冠軍。

21、21日這兩回合共有57人出賽，吳佳晏第一天排名第10名、第2天第14名，今天決賽奪冠，是她在日本次巡賽奪得的第3勝。這次她獲得優勝獎金360萬日圓（約新台幣79萬元），總獎金累積突破2000萬日圓，穩坐獎金后寶座，且金額遙遙領先第2名。

賽後，吳佳晏接受媒體採訪時表示，對於自己今天逆轉勝的表現感到滿足。

吳佳晏今年6月18日在JLPGA次巡賽靜岡新聞SBS高球賽拿到生涯首座日本職業賽事冠軍，7月28日在JLPGA次巡嘉實多女子高球賽奪冠，拿到第2座日本職業賽事冠軍。

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