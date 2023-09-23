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帕拉跆拳道／世帕錦蕭翔文鍍銀 陳健強明拚獎牌
我國帕拉跆拳道好手在墨西哥傳來捷報，於2023年帕拉跆拳道世錦賽K44級58公斤級選手蕭翔文一路過關斬將，奪下一面銀牌，明天尚有K44級63公斤級選手陳健強出賽。
帕拉世錦賽9月22至24日墨西哥韋拉克魯斯舉行，蕭翔文首戰24：1輕取日本，再以6：4擊敗巴西，跟著32：1大勝泰國晉級4強，4強賽蕭翔文再接再厲，31：18踢下金牌戰門票，但與以色列選手激戰以8：13落敗獲得銀牌。
台灣曾於2009年參加第一屆帕拉世錦賽，由吳登福獲得金牌，之後直到2019年才又派出陳健強參賽， 2021年因疫情未能參賽。
世帕錦規模不亞於世錦賽，競爭同樣激烈，尤其在帕拉跆拳道確認列入2020東京奧運後，各國紛紛推展帕拉跆拳道，2024巴黎帕奧及2028洛杉磯帕奧亦確認列入正式項目，相信未來競爭更加激烈。
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