全運會／「水火同源」取火 聖火今安平古堡正式點燃

112年全國運動會將從10月21日展開賽程，台南市為東道主歡迎全台上萬名運動菁英展現競技實力，今天上午在關子嶺「水火同源」取火，隨後由聖火隊護送母火燈至台南400年的起點「安平古堡」正式引燃聖火，也象徵明年的台南400系列盛事由112全運會揭開序幕。

聖火隊將於25日展開16天聖火環台行程，包括本島、金門、澎湖、連江以及本市37個行政區，聖火引燃舞台以鄭成功點兵台為設計發想，由市長黃偉哲與教育部政務次長林明裕共同插下光劍引燃聖火，祝福本屆全國運動會的選手「旗開得勝、綻放光芒」。

後方大型螢幕復刻1662年鄭成功戰船穿越黑水溝攻下「熱蘭遮城」，將荷蘭人驅逐出台灣的動畫，結合了數位動畫與光雕科技迎賓拱門，畫面十分壯麗，現場民眾大呼過癮。金曲歌后孫淑媚、黃妃分別在關子嶺及安平古堡熱鬧開唱，民眾聽得如癡如醉，台南市府籌辦的112年全運會「古都400年，全運競澎派」營造全國運動會同時也是全民的運動會。

台南市長黃偉哲開場即對昨晚發生的屏東工廠大火事故，造成嚴重死傷，消防弟兄不幸殉職，表達深切的哀悼與不捨。他表示，台南是台灣最早的城市，是台南與世界貿易體系交會的起點、也是東亞貿易交流以台灣為據點的具證，同時也象徵安平在人文生活軌跡的歷史特殊意義。

全運會聖火從關子嶺「水火同源」取火。圖／台南市體育局提供

2024將迎來第400周年，台南市政府特別選定「安平古堡」引燃全運會聖火，同步宣告台南400從全運會開始，邀請所有喜愛運動的朋友把握10月21日到26日賽事期間來到台南，欣賞各種運動項目的精彩競技、參觀台南為全運會悉心修建的專業運動訓練場館，欣賞美食、古蹟聞名的台南，活力、運動的另一面。

體育局陳良乾局長表示，這次全運會聖火取自關子嶺「水火同源」，地質造成水火相容的特殊景觀，現場請來武術大師陳睿甫獻上取火舞，首創「火噴泉」引出聖火，期許萬物共存共生，也象徵體育所展現的剛柔並濟。

在安平古堡舉行的聖火引燃典禮，由110年全運會全能⼗項運動第3名的丁聖軒手提母火燈以及六名⻑榮中學學⽣組成聖火隊走進會場，大會領頌母火引燃祝禱文後，由黃偉哲市⻑與教育部政務次長林明裕共同插入光劍，正式引燃母火。現場並宣布，112年全國運動會聖火傳遞將於9月25日於延平郡王祠開跑，祝福環台行程平安順利、台南市選手成功奪金，明年進軍巴黎奧運會。

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