打擊賽事黃牛 最高擬罰票價50倍

為杜絕黃牛票販售，行政院會昨天通過「運動產業發展條例」修正草案。修正條文比照「文化創意產業發展法」罰則，未來販售運動賽事或活動黃牛票將處每張票券10至50倍罰鍰；若以掃票機器人等不正方式大量取得票券，可處3年以下有期徒刑，或併科300萬元以下罰金。

教育部表示，鑑於近年國內運動賽事或活動蓬勃發展，帶動國人參與體育活動風氣，為遏止以不正當方式取得運動產業票券轉售而獲取暴利的行為，保障民眾觀賞運動賽事或活動的權益，確保運動賽事或活動票券正常流通，提出這項修法草案。

行政院長陳建仁表示，修法通過後，將可解決困擾運動產業及消費者的黃牛票問題，使民眾均有平等參與運動賽事或活動的機會。陳建仁並請教育部積極與立法院朝野各黨團及社會各界溝通，早日完成修法程序。

運產條例草案明定，將運動賽事或活動票券以超過票面金額或定價販售者，按票券張數，由主管機關處以每張票面金額或定價之10倍至50倍罰鍰。以虛偽資料或其他不正方式，利用電腦或其他相關設備購買運動賽事或活動票券，取得訂票或取票憑證者，處3年以下有期徒刑，或併科300萬元以下罰金。

草案也規範主管機關為調查或取締違規事實，得洽請警察機關派員協助。另外主管機關對於檢舉查獲之行為，除了應該對檢舉人身分資料嚴守祕密外，並且得酌予獎勵。

商品推薦

udn討論區