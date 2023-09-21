全運會／未演先轟動 孫淑媚、黃妃台南接力開唱

全國運動會10月21日在台南登場，9月23日全運會聖火將自關子嶺「水火同源」取火，並在安平古堡引燃聖火。市長黃偉哲今天表示，這兩場儀式請到金曲歌后孫淑媚、黃妃接力開唱，歡迎市民到場欣賞美聲歌喉、觀看精彩的聖火取火引燃典禮。

黃偉哲說，選定水火同源為取火源，象徵著萬物相容共存、和諧共生，也藉由全運會選手在競技場上的表現，體會到專業運動員堅毅不撓、不斷挑戰極限、超越自己的意蘊。取火儀式前請來台南知名的天興民俗技藝團表演舞獅，引燃典禮則有囊括金曲獎、葛萊美獎及美國獨立獎等大獎提名的十鼓擊樂團，希望更多民眾認識到台南在地的優秀表演團體。

黃偉哲表示，明年是台南、也是台灣與世界交會的400年，特別選在安平古堡（熱蘭遮城）引燃聖火，25日從延平郡王祠出發，展開16天遶行聖火傳遞。選在安平古堡象徵台灣邁向世界舞台的起點，延平郡王祠則是祝福選手成功啟航，今年在台南全運會獲得好成績，明年進軍巴黎奧運會。聖火預計10月19日回到台南，將由一群市民陪跑護聖火回到市府完成交棒。

體育局長陳良乾說，全運會睽違16年再度由台南主辦，這次特別用「古都4百年．全運競澎派」概念來傳達台南人好客、熱情、溫暖的特質，23日上午9點的取火及下午5點半的聖火引燃儀式，邀請金曲歌后孫淑媚、黃妃分別在關子嶺及安平古堡接續開唱，歡迎民眾趁著周末呼朋引伴來逗鬧熱。

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全國運動會將在10月21日登場，金曲歌后黃妃將在9月23日台南安平古堡引燃聖火儀式上獻唱。圖／台南市政府提供

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