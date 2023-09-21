快訊

獨／與李正皓無關！新竹市府證實有內鬼 外洩公文真相曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羽球／世界金牌台灣之光 嘉大博士生勇奪世界壯年羽賽40歲以上組冠軍

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
43歲嘉義大學教育系博士生楊家豪，日前到韓國參加第11屆世界壯年羽球錦標賽，在40歲以上組別，勇奪男單冠軍，拿下台灣代表隊唯一金牌。圖／嘉大提供
43歲嘉義大學教育系博士生楊家豪，日前到韓國參加第11屆世界壯年羽球錦標賽，在40歲以上組別，勇奪男單冠軍，拿下台灣代表隊唯一金牌。圖／嘉大提供

43歲嘉義大學教育系博士生楊家豪日前到韓國參加第11屆世界壯年羽球錦標賽，在40歲以上組別勇奪男單冠軍，拿下台灣代表隊唯一金牌，並奪得男雙賽事亞軍，為台灣爭光。

楊家豪說，從小在台東長大，國小三年級接觸羽球，國、高中以課業為重，羽球訓練斷斷續續，大學考取體育學院運動技術系（現為國立體育大學）後，開始正規羽球培訓，訓練後，大一獲得甲組球員資格，大學生涯獲得全國甲組排名賽第1名，大學畢業考取南投縣竹山高中體育教師。

嘉大說，每2年舉辦1次的世界壯年羽球錦標賽，限定35歲以上選手參賽，以每5歲為1個參賽級距，最年長組別75歲以上，楊家豪2006年考取嘉大體育健康與休閒學系研究所，連續2年獲得全國大專運動會男生團體組亞軍。

楊家豪擔任教職，深感自身能力需提升，2021年攻讀嘉大教育系博士班，43歲參加今年全國大專運動會羽球賽，獲得公開混合雙打第5名；第11屆世界壯年羽球錦標賽11至17日在韓國全州市登場，超過40個國家、1260名選手參賽；楊家豪在40歲組男單勇奪冠軍，拿下台灣代表隊唯一金牌，並奪得男雙賽事亞軍。

43歲嘉義大學教育系博士生楊家豪，日前到韓國參加第11屆世界壯年羽球錦標賽，在40歲以上組別，勇奪男單冠軍，拿下台灣代表隊唯一金牌。圖／嘉大提供
43歲嘉義大學教育系博士生楊家豪，日前到韓國參加第11屆世界壯年羽球錦標賽，在40歲以上組別，勇奪男單冠軍，拿下台灣代表隊唯一金牌。圖／嘉大提供
43歲嘉義大學教育系博士生楊家豪，日前到韓國參加第11屆世界壯年羽球錦標賽，在40歲以上組別，勇奪男單冠軍，拿下台灣代表隊唯一金牌。圖／嘉大提供
43歲嘉義大學教育系博士生楊家豪，日前到韓國參加第11屆世界壯年羽球錦標賽，在40歲以上組別，勇奪男單冠軍，拿下台灣代表隊唯一金牌。圖／嘉大提供

羽球

延伸閱讀

亞運羽球／陸媒曝戴資穎參賽證件照 網驚呼撞臉張曼玉

羽球／高雄大師賽9月26日登場 地主郭冠麟誓言奪冠

分享喜悅！兒子考上嘉大 炸雞店家長帶350份鹹酥雞南下免費送

世警會羽球金門林匯耀摘2銀 體育會贈酒雕肯定其表現

相關新聞

足球／梅西踢37分鐘就因傷退場 美國公開盃決賽出賽存疑

效力美國邁阿密國際隊的阿根廷足球巨星梅西今天在對上多倫多 FC的比賽披掛上陣，但才踢37分鐘就因不明傷勢提前退場。教頭馬...

羽球／世界金牌台灣之光 嘉大博士生勇奪世界壯年羽賽40歲以上組冠軍

43歲嘉義大學教育系博士生楊家豪日前到韓國參加第11屆世界壯年羽球錦標賽，在40歲以上組別勇奪男單冠軍，拿下台灣代表隊唯...

桃園阿姆坪水訓中心完工2年未啟用 看得到用不到惹非議

桃園市政府興建大溪阿姆坪水上運動訓練基地完工2年，迄今未啟用開放，全市船艇選手訓練卻要遠赴外地培訓，「看得到、用不到」引...

足球／10月足球熱 五人制、中華男足南北雙線作戰 

中華民國足球協會將在10月迎接足球熱，將舉辦「2024亞足聯五人制足球亞洲盃資格賽小組賽」與「2026世界盃暨2027亞...

網球／費德勒大滿貫最後一冠球衣開標 預計破百萬出售

「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）在去年9月宣布高掛球拍後，仍不時出現在大滿貫賽事的觀眾席上，讓球迷都相...

賽事心得／大腳ㄚ鐵人兩項 全力以赴、目標就是要完賽

2020年報名第一場兩鐵「棄賽」後，沒想到今年又被「只有5k」這句話迷惑，決定再一次試試看。可能這個目標對很多人來說不困難，但我的第一次兩鐵，那時候抱著「觀光、沒玩過」的心態參加，基本上根本沒有什麼練習，而我運動都是追求流汗就好、玩到就好、慢慢來比較划算。結果快比賽前那時候大拇指腳指甲剝落，只好夾腳拖上場比賽，騎登山車，連比賽要騎幾公里都搞不清楚，路上看到人才問，第三段的跑步身體累到最後選擇棄賽。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦