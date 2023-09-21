羽球／世界金牌台灣之光 嘉大博士生勇奪世界壯年羽賽40歲以上組冠軍

43歲嘉義大學教育系博士生楊家豪日前到韓國參加第11屆世界壯年羽球錦標賽，在40歲以上組別勇奪男單冠軍，拿下台灣代表隊唯一金牌，並奪得男雙賽事亞軍，為台灣爭光。

楊家豪說，從小在台東長大，國小三年級接觸羽球，國、高中以課業為重，羽球訓練斷斷續續，大學考取體育學院運動技術系（現為國立體育大學）後，開始正規羽球培訓，訓練後，大一獲得甲組球員資格，大學生涯獲得全國甲組排名賽第1名，大學畢業考取南投縣竹山高中體育教師。

嘉大說，每2年舉辦1次的世界壯年羽球錦標賽，限定35歲以上選手參賽，以每5歲為1個參賽級距，最年長組別75歲以上，楊家豪2006年考取嘉大體育健康與休閒學系研究所，連續2年獲得全國大專運動會男生團體組亞軍。

楊家豪擔任教職，深感自身能力需提升，2021年攻讀嘉大教育系博士班，43歲參加今年全國大專運動會羽球賽，獲得公開混合雙打第5名；第11屆世界壯年羽球錦標賽11至17日在韓國全州市登場，超過40個國家、1260名選手參賽；楊家豪在40歲組男單勇奪冠軍，拿下台灣代表隊唯一金牌，並奪得男雙賽事亞軍。 43歲嘉義大學教育系博士生楊家豪，日前到韓國參加第11屆世界壯年羽球錦標賽，在40歲以上組別，勇奪男單冠軍，拿下台灣代表隊唯一金牌。圖／嘉大提供 43歲嘉義大學教育系博士生楊家豪，日前到韓國參加第11屆世界壯年羽球錦標賽，在40歲以上組別，勇奪男單冠軍，拿下台灣代表隊唯一金牌。圖／嘉大提供

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