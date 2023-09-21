亞運網球／揮別傷勢 「夜市球王」曾俊欣期待亞運初體驗
星期一才從羅馬尼亞回到台灣，「夜市球王」曾俊欣今天就和亞運隊友吳東霖、莊吉生和何承叡等機場集合，一同前往杭州迎接因疫情延期一年舉行的杭州亞運，首度參賽的曾俊欣笑說：「希望打到最後、拿到冠軍，一步一步，每場都盡全力，做好準備。」
中華網球隊杭州亞運6名男將分別是吳東霖、曾俊欣、莊吉生、黃琮豪、許育修和何承叡，除了何承叡，另外5人都是剛結束的台維斯盃世界一級賽事成員。
曾俊欣笑說，羅馬尼亞放話「直落三奪勝」，反而激起團隊士氣，最終反而是中華隊連勝3點拿下世界組總決賽資格賽門票，不過羅馬尼亞的比賽是在紅土場地，杭州亞運是硬地出賽，仍需要適應調整。
22歲的曾俊欣首度以亞運國手身分出征，他直說興奮也期待，且年初一直困擾自己的傷勢已經痊癒，迎接杭州亞運更添信心。
曾俊欣解釋，年初左腳趾受傷，影響下半身肌力，之後腳趾雖復原，去在肌力沒恢復下常常抽筋、拉傷，所幸現在問題都已解決，「身體剛恢復，狀況會比較穩定。」
杭州亞運專心在男單出賽，曾俊欣細數，中國「地主」、南韓陣容都不好打，希望好好面對每一場挑戰，盡力完成亞運初體驗。
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